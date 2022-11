Gesangswettbewerbe in Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Rundfunklandschaft hat in den vergangenen zehn Jahren eine Reihe von Gesangswettbewerben erlebt. Zunächst stand in den Programmen der typische Lieder-Wettstreit im Vordergrund, doch später kamen Sendungen hinzu, die allein auf Rap oder koreanische Schlager, kurzt Trot, oder auf Auszubildende im K-Pop-Zirkus spezialisiert waren. Das heißt, die Programme wurden ausgeweitet. Nicht nur die Teilnehmer waren in der Regel nervös, auch die Zuschauer fieberten immer mehr mit. Auch in Nordkorea gibt es Programme für Gesangswettbwerbe, und sie werden offensichtlich immer beliebter. Im April des vergangenen Jahres hielt Nordkorea trotz weitgehender Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie einen Volkskunst-Wettstreit ab, der mit den Feiern zum Geburtstag des Republikgründers Kim Il-sung zusammenfiel. An der Veranstaltung nahmen Kulturschaffende wie auch Vertreter von Unternehmen und Kollektivbetrieben teil, die sich in den Vorrunden in den Städten, Landkreisen und Provinzen durchgesetzt hatten. Außer diesem Kunstwettstreit gibt es noch andere Wettbewerbsprogramme in dem Land. Darüber sagt Kim Seung von der Abteilung für Digitale Kultur und Inhalte der Konkuk-Universität in Seoul:





In Nordkorea gibt es zahlreiche Wettbewerbe in der Form eines Vorsingens. Dazu gehören der Volkskunst-Wettstreit, ein Wettbewerb für die Familien von Soldaten, der nationale Gesangswettbewerb der Arbeiter und der Wettkampf für mobile Kunstgruppen für Agitation. Nordkorea veranstaltet eine Reihe von Wettbewerben als Teil seiner Massenkultur-Projekte, an denen sich die allgemeine Öffentlichkeit beteiligt. Zweck ist es, ideologische Erziehung zu erteilen und den Menschen die Parteipolitik näher zu bringen. Die Wettbewerbsprogramme sind sehr effektiv im Vergleich zu anderen kulturellen Projekten, wenn die investierten Ressourcen berücksichtigt werden. Durch diese Programme weist Nordkorea indirekt darauf hin, dass jeder die Gelegenheit hat, sozialen Erfolg zu haben. Die Programme werden als politisches Mittel benutzt, damit die Bürger Kultur genießen können.





Einer der bekanntesten Wettkämpfe ist der nationale Gesangswettbewerb für Arbeiter. Der Wettstreit begann 1986 auf Anweisung des früheren Machthabers Kim Jong-il. Jeder kann daran teilnehmen, er soll den Arbeitern, also keine professionelle Kulturschaffende, dabei helfen, ihre gesanglichen Fähigkeiten zu verbessern:





Der Gesangswettbewerb wird von der Zentralen Koreanischen Fernsehanstalt übertragen. Jeder kann an dieser Veranstaltung teilnehmen. Die TV-Station bearbeitet die Aufnahme der Show, um die Zuschauer besser anzusprechen. Das Programm wird in der Regel zwischen 20:00 und 22:00 Uhr ausgestrahlt. Nach Angaben von nordkoreanischen Flüchtlingen sind sehr viele Menschen bestrebt, sich zu beteiligen, und die Zuschauerquoten für die Show sind sehr hoch. Die Zentrale Fernsehstation brachte 2016 ein dreiteiliges Sonderprogramm, um den 30. Jahrestag des Gesangswettbewerbs zu feiern.





Der Wettstreit erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit. Während der ersten Ausgabe waren die Jurymitglieder überrascht wegen des großen Andrangs. Einer der Juroren sagt:





Der Wettkampfschauplatz war so überfüllt, dass einige Juroren hinausgingen, um zu sehen, was vor sich ging. Die Bewerber drängten sich, um ins Gebäude zu kommen, sie schoben andere und zerbrachen fast die Eingangstür.





An der ersten Ausgabe 1986 nahmen etwa 560 Menschen teil. Vor dem Halbfinale und dem Finale gab es 70 Vorrunden. Etwa 500 Personen beteiligten sich am zweiten Wettbewerb, der 80 Vorrunden umfasste. Beim ersten Mal kämpften die Teilnehmer in den Bereichen männlicher und weiblicher Sologesang gegeneinander. Beim zweiten Mal wurden männliche und weibliche Duette und gemischte Duette hinzugefügt. Von der dritten Ausgabe an änderten die Veranstalter das Format weiter, um mehr Teilnehmer anzuziehen:





Ab der dritten Veranstaltung wurde der Wettbewerb um weitere Kategorien für die Teilnehmer erweitert: Arbeiter, Landwirte, Familien, Hausfrauen, Mittelschüler und Studenten. Die Teilnehmer in jeder Kategorie konnten in der Solo- und im Duett-Sektor auftreten. Gegenwärtig ist der Wettbewerb für sechs Kategorien geöffnet: Arbeiter, Landwirte, Büroangestellte, Studenten, Hausfrauen und Familien. Der Wettkampf wird über eine Zeitspanne von zwei Jahren abgehalten, wobei die Wettkämpfe jedes Jahr in drei Kategorien stattfinden. Die Teilnehmer müssen die regionalen Vorrunden überstehen, bevor sie das Halbfinale oder Finale erreichen. Der gesamte Vorgang wird aufgezeichnet, und die Zentrale Fernsehstation strahlt das Halbfinale und Finale aus. Während der ganzen Zeit ermutigt Nordkorea die Leute dazu, sich freiwillig an dem landesweiten Gesangsfestival zu beteiligen.





Die Teilnehmer aus den verschiedenen Bereichen, darunter etwa ein Arbeiter in einer Maschinenfabrik, ein Bergmann und ein Arbeiter in einem Nudelrestaurant stellen sich vor und haben ein kurzes Vorgespräch mit dem Gastgeber der Show, bevor sie antreten. Im Halbfinale singen die Teilnehmer ein Lied, das sie selber ausgesucht haben. Im Finale präsentieren sie ebenfalls ein Lied ihrer Wahl sowie ein Stück, das von den Veranstaltern ausgewählt wurde. Das vorher bestimmte Lied wird unter revolutionären Liedern, Kriegssongs oder aus einer Revolutionsoper ausgewählt:





Bei den südkoreanischen Vorsingprogrammen werden die individuellen Fähigkeiten der Teilnehmer bewertet. In den nordkoreanischen Gesangswettbewerben hingegen wird die ideologische Einstellung des Teilnehmers als wichtig erachtet. Gesangswettbewerbe sind eindeutig kulturelle Veranstaltungen, und die Menschen aus allen Lebensbereichen werden zu Teilnahme ermutigt. Dennoch, die Wettkämpfe sind nicht wirklich für die Öffentlichkeit, sondern werden eher auf Grundlage der öffentlichen Beteiligung abgehalten.





Der nationale Gesangswettbewerb hat fünf Preisrichter, die als Lehrende an Musikschulen oder als Künstler gearbeitet haben. Außer den gesanglichen Fähigkeiten berücksichtigen sie auch andere Bewertungselemente:





Die Juroren schätzen statt der Singfähigkeiten eher ein, wie die Teilnehmer die Ideologie auf künstlerische Weise zum Ausdruck bringen und ob sie die Texte und Melodien präzise übermitteln. Wenn ein Teilnehmer den Text falsch singt, selbst wenn es nur kleine Fehler sind, dann scheidet er oder sie aus. Während ein Teilnehmer singt und dabei gekonnt ein Instrument spielt, erhält er oder sie Extrapunkte. Der frühere Machthaber Kim Jong-il wies die Veranstalter an, die Differenz bei der Punktzahl zu verringern, so dass die Teilnehmer nicht enttäuscht sind. Als Folge davon gewinnt der Sieger normalerweise nur mit einem geringen Vorsprung. Deshalb haben Extrapunkte eine große Auswirkung auf das Endergebnis.





In Nordkorea haben einfache Bürger nur sehr geringe Chancen, in den Fernsehprogrammen zu erscheinen. Es ist einfach, sich vorzustellen, dass die Teilnehmer der Gesangswettbewerbe großen Stolz verspüren. Um den ersten Platz zu belegen, versuchen manche, ein zweites oder sogar drittes Mal teilzunehmen. Insbesondere Studenten strengen sich sehr an, weil es dabei auch um die Ehre ihrer Schule geht. Das Team der Kim-Chol-Ju-Universität für Erziehung hat den Wettbewerb bereits einige Male gewonnen. Die staatliche Fernsehstation produzierte sogar ein Spezialprogramm über diese Hochschule. Der intensive Wettbewerb ist verständlich, da die Sieger schließlich auch besondere Vergünstigungen erhalten:





Einige der Sieger werden auch als Mitglieder von professionellen Künstlergruppen ausgewählt. Andere haben vielleicht die Chance, den Kunstriegen für Propaganda und Agitation beizutreten. Für die Nordkoreaner ist es schwierig, eine Arbeit selber zu wählen oder den Arbeitsplatz aus eigenem Willen zu wechseln. Es ist also nicht verwunderlich, das die Menschen großes Interesse daran haben, als Künstler aufzutreten, die allgemein besser behandelt werden als gewöhnliche Arbeiter. Studenten von Musikschulen sind stolz darauf, an den Gesangswettbewerben teilzunehmen, weil ein Sieg eine große Ehre für die Schule bedeutet. Die Pyongsong-Universität für Erziehung hat es geschafft, vom dritten bis zum 15. Wettbewerb einen Preis zu gewinnen. Bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb können die Studenten von Musikschulen ihre gesanglichen Fähigkeiten verbessern.





Die nordkoreanische Regierung verfolgt einen klaren Zweck, wenn sie die Wettbewerbsprogramme veranstaltet. Der jetzige Machthaber Kim Jong-un rief die Menschen einmal dazu auf, die Kultur auf eine höhere Ebene zu bringen, indem sie sich aktiv an Aktivitäten der Massenkultur und der Massenkunst beteiligen sollten. Dadurch sollten Lieder der Revolution machtvoll auf “jedem Schlachtfeld” ertönen, auf denen der Sozialismus aufgebaut werde. Der letzte Zweck des nationalen Gesangswettbewerbs für Arbeiter ist es, die Propaganda und Agitation zu fördern:





In Nordkorea werden Lieder als Mittel gesehen, bestehende Schwierigkeiten zu überwinden. Die Programme für Gesangswettbewerbe, die auf freiwilliger Teilnahme der Bürger beruhen, werden als Methode genutzt, die kommunistische Ideologie und die Parteipolitik zu verbreiten. In diesem Kontext schreibt die offizielle Zeitung Rodong Sinmun, dass die Gesangswettbewerbe als wichtiges Format und machtvolles Mittel dienen, um die Massenkultur zu entwickeln. Durch Programme wie der nationale Gesangswettbewerb für Arbeiter entwickelte Nordkorea ein System, durch das Lieder als politischen Mittel auf höchst effektive Weise genutzt werden.





Der südkoreanische Sender KBS nahm 2003 seine Sendung “Nationaler Gesangswettbewerb” im Moranbong-Park in Pjöngjang auf. Das Programm zeigt gewöhnliche Bürger, die miteinander in Gesang und Tanz wetteifern, nachdem sie die Vorrunden überstanden hatten. Die populäre Show wurde in der nordkoreanischen Hauptstadt aufgeueichnet und später in Süd- und Nordkorea ausgestrahlt. In beiden Ländern erhielt sie großen Zuspruch. Derzeit sind die innerkoreanischen Beziehungen sehr angespannt und die Aussicht auf ein Musikprogramm, das von beiden Seiten veranstaltet wird, sind sehr trüb.