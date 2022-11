Tempelstay in Beopju-sa

ⓒ CULTURAL CORPS OF KOREAN BUDDHISM

Der Herbst in Korea ist für viele Aktivitäten eine besonders ideale Jahreszeit, und dazu gehört auch ein Aufenthalt in einem der vielen buddhistischen Tempel. Das sogenannte Tempelstay-Programm in Korea, das den Teilnehmenden einen Einblick in das alltägliche Leben von buddhistischen Mönchen gewähren und Erholung in der Natur bieten soll, feiert dieses Jahr bereits sein 20. Jubiläum. Es wird heute landesweit an über 140 Tempeln angeboten. Dazu gehört auch der Tempel Beopju-sa im Kreis Boeun-gun in der Provinz Nord-Chungcheong, wo wir dieses Wochenende einmal das Tagesprogramm mit einer Übernachtung ausprobieren wollen!