Eisschnellläuferin Kim Min-sun wird beim Weltcup in Stavanger Zweite über 1000 Meter

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat beim Weltcup über 1000 Meter den zweiten Platz belegt.

Sie ist die erste koreanische Eisschnellläuferin, die diese Leistung vollbracht hat.

Kim kam am Sonntag beim Weltcup im norwegischen Stavanger in der Division A über 1000 Meter mit einer Zeit von 1:15,82 Minuten nach der Niederländerin Jutta Leerdam als Zweite ins Ziel.





Die Südkoreanerin war in Gruppe neun auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 200 Meter hatte sie mit der zweitbesten Zeit von 17,98 Sekunden absolviert und bis zum Schluss ihre Position verteidigt. Mit dem Gewinn der Silbermedaille erzielte Kim Min-sun die bisher beste Leistung einer koreanischen Eisschnellläuferin über 1000 Meter. Auch die mehrfache Olympiasiegerin Lee Sang-hwa hatte bei einem Weltcup über 1000 Meter nur zwei Bronzemedaillen gewonnen.





Kim hatte den Tag davor über 500 Meter gesiegt und sich einen festen Platz als Medaillenfavorit der nächsten Olympischen Spiele gesichert. Die 23-Jährige tat sich während ihrer Juniorenzeit auf der Kurzstrecke hervor und gilt seitdem als Hoffnungsträgerin des koreanischen Eisschnelllaufs.





Beim vierten Weltcup der Saison 2017-2018 verbesserte sie über 500 Meter den von Lee Sang-hwa aufgestellten Junioren-Weltrekord. Danach durchlebte sie ein längeres Formtief. In der aktuellen Saison hat sie sich mit Höchstleistungen zurückgemeldet. Kim belegte im Februar bei den Winterspielen in Peking über 500 Meter den siebten Platz. Im März gewann sie beim ISU Weltcup Finale die Bronzemedaille und gewann ihr Selbstvertrauen zurück. In Stavanger setzte sich Kim Min-sun über 1000 Meter auch gegen die Olympiasiegerin von Peking, Miho Takagi, durch.