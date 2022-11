Amateur-Boxerin Oh Yeon-ji wird MVP der Asienmeisterschaften

ⓒ YONHAP News

Amateur-Boxerin Oh Yeon-ji ist zum MVP der Asienmeisterschaften gewählt worden.





Der asiatische Dachverband für Amateurboxen ASBC gab die Südkoreanerin, die bei den am Samstag zu Ende gegangenen Asienmeisterschaften in der jordanischen Hauptstadt Amman die Goldmedaille in der 60kg-Gewichtsklasse gewonnen hatte, als MVP des Turniers bekannt.





Oh Yeon-ji siegte gegen Jargal Nomin-Erdene mit 5:0 und nahm ihre bislang dritte Goldmedaille bei Asienmeisterschaften entgegen.