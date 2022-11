Fußballnationalmannschaft nach Katar abgereist

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist heute früh um 0.25 Uhr zur Endrunde der Fußball-WM nach Katar aufgebrochen.





Von den 26 Spielern des WM-Kaders von Cheftrainer Paulo Bento waren außer den in Europa aktiven Nationalspieler 16 Spieler den Tag davor am internationalen Flughafen in Incheon zusammengekommen. In Katar werden sich acht in europäischen Vereinen aktive Spieler, darunter





Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan und Lee Jae-sung, der Mannschaft bis Mittwoch anschließen.





Die Nationalmannschaft will das zweite Mal bei einem WM-Turnier in einem anderen Land in die K.-o.-Runde einziehen. Das erste Mal schaffte sie es bei der WM 2010 in Südafrika bis ins Achtelfinale. Um die Vorrunde zu überstehen, muss die Mannschaft in der Gruppenphase mindestens Zweiter werden. Südkorea befindet sich allerdings in einer Gruppe mit den starken Gegnern Uruguay, Ghana und Portugal. Hinzu kommt, dass sich der Mannschaftskapitän und das Ass der Mannschaft Son Heung-min von seiner Gesichtsoperation noch nicht ganz erholt hat. Ein weiterer wichtiger Spieler, Kim Jin-su, hat sich am Bein verletzt.





Die Taeguk-Warriors, wie die südkoreanischen Nationalspieler genannt werden, sind jedoch fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen. Beim letzten Training sollen die Verteidigung verbessert, und die auf den jeweiligen Gegner zugeschnittenen Taktiken noch einmal verfeinert werden.