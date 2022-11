Kim Shin-young, Jang Won-young und Na In-woo moderieren KBS Song Festival 2022

ⓒ YONHAP News

Die Unterhaltungskünstlerin und Radio-DJ Kim Shin-young, Jang Won-young von der Girlgroup IVE und der Schauspieler Na In-woo werden das KBS Song Festival 2022 moderieren.

Kim Shin-young, die nach dem Tod des erfahrenen Fernsehmoderators Song Hae nun seit kurzem das traditionsreiche Fernsehprogramm „National Singing Contest“ von KBS erfolgreich moderiert, wird auch als Gastgeberin des KBS Song Festivals wieder ihr Können unter Beweis stellen.

Jang Won-young, die gegenwärtig die KBS-Hitparade Music Bank moderiert, hat durch ihre Auswahl zur Gastgeberin des KBS Song Festivals ihre Popularität als ein großer Star der MZ-Generation unter Beweis gestellt. Als Gastgeberin von Music Bank hatte sie bereits für ihre Moderationsfähigkeiten Anerkennung gefunden.

Der Schauspieler Na In-woo hat auch eine enge Bindung zu KBS aufgebaut, und zwar als festes Mitglied der vierten Staffel der beliebten KBS-Varieté-Show „2 Days & 1 Night“ und Darsteller der KBS-Fernsehserien „River Where the Moon Rises“ und „Jinxed at First“.

Das KBS Song Festival 2022 wird am 16. Dezember ausgestrahlt.