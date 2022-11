120 Jahre koreanischer Auswanderungsgeschichte

Im Jahr 1902 verließ die erste Gruppe von 120 Koreanern vom Hafen Jemulpo in Incheon aus das Land auf dem Weg nach Hawaii, um dort auf Zuckerplantagen zu arbeiten. Sie waren die ersten koreanischen Emigranten, die im Zuge eines staatlichen Emigrationsprogramms ihre Heimat verließen und in ein neues Land aufbrachen. Heute, 120 Jahre später, leben über 7,3 Millionen Menschen koreanischer Herkunft oder Abstammung in allen Teilen der Welt. Anlässlich des 120. Jubiläums der Auswanderung von Koreanern gibt das Museum für koreanische Emigrationsgeschichte in Incheon eine Sonderausstellung.

Die Ausstellung ist in fünf Sektionen unterteilt. Zu sehen sind über 700 Bilder, Videos und andere Exponate. Die erste Sektion informiert über die Lage der koreanischen Gemeinden in Übersee. Sektion zwei bis fünf vermitteln einen Überblick über die Auswanderungsgeschichte bis heute.