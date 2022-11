Musik schamanistischer Rituale

In früheren Zeiten gab es noch nicht so viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Da boten schamanistische Rituale, auf Koreanisch Gut굿, eine gute Quelle für Essen und Vergnügen. Bei den Ritualen luden Schamanen die Götter ein, bewirteten sie, baten um die Erfüllung der Wünsche der Menschen und schickten die Götter dann wieder zurück in ihre Welt. Teil dieser Zeremonien war, dass die Götter mit gutem Essen, Wein, Musik und Tanz besänftigt wurden. Die schamanistische Priesterin und ihre Musiker taten alles dafür, den Göttern nur das Beste an Musik und Tanz zu bieten. So wurden sie oft zu herausragenden Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Fähigkeiten leben heute in den verschiedenen Disziplinen der traditionellen Künste weiter.





Ein Beispiel ist ein Volkslied aus Jeju mit dem Titel „Seoujesori서우제소리“. Das Lied wurde oft beim Arbeiten oder Feiern gesungen. Ursprünglich stand es aber am Anfang eines schamanistischen Rituals, wenn den Göttern Wein offeriert wurde und die schamanische Priesterin und alle Teilnehmer der Zeremonie tanzten.





Es gibt verschiedene Volkslieder, die sich aus der Musik von schamanistischen Ritualen entwickelt haben. Die Volkslieder „Changbutaryeong창부타령“ aus der Gyeonggi-Region und „Seongjupuri성주풀이“ aus dem südlichen Teil des Landes sind zwei Beispiele. „Daegamnori대감놀이“ ist eine Szene aus einem schamanistischen Ritual, die als Theaterstück aufgeführt wird. „Babaengi gut배뱅이굿“ aus den westlichen Regionen ist ein satirisches Lied über schamanistische Zeremonien, die Menschen um ihr Geld bringen. Der Tanz Salpuri 살풀이, ein schamanistischer Tanz, der heute zum immateriellen Kulturerbe Koreas gezählt wird, sollte ursprünglich böse Geister vertreiben.





Schamanistische Zeremonien werden für Einzelpersonen abgehalten, wenn es einen Grund zu feiern oder zu trauern gibt, oder um darum zu beten, dass ihr verstorbener Geist seinen Weg in den Himmel findet. Dörfer oder größere Gruppen halten die Zeremonien ab, um für eine gute Ernte oder einen reichen Fischfang zu bitten. Jede Region hat einen anderen Katalog an Ritualen, Liedern und Tänzen. Schamanistische Musik bietet den Künstlern von heute daher eine reichhaltige Quelle an musikalischer Inspiration. „Eheori Ssunggeoya에허리 쑹거야“ von der Fusion-Band Chudahye Chagis추다혜차지스 ist zum Beispiel ein modernes Arrangement der Musik zu einem schamanistischen Ritual der Westküste mit dem Namen „Ssonggeo Taryeong쏭거타령“, mit dem um die Sicherheit der Fischer und einen großen Fang gebeten wurde.

Das Stück „Hwadu화두“ ist dagegen ein Neuarrangement einer schamanistischen Musik von der Ostküste. Der Meistersinger Kim Myeong-dae김명대, der die Hauptstimme singt, stammt aus einer Familie von Schamanen und kam schon in jungem Kindesalter mit den Zeremonien in Verbindung. Unter den vielen schamanistischen Ritualen von der Ostküste gibt es auch eines, das Sejongut세존굿 genannt wird. „Sejon“ bedeutet eigentlich Buddha, aber im Schamanismus der Ostküste hat das Wort eine andere Bedeutung. Es bezieht sich hier auf ein Wesen aus einer anderen Welt, das sich als buddhistischer Mönch ausgibt. Dieses Wesen heiratet eine Frau, deren Söhne später Jeseoksin제석신 werden, die Götter, die über die Lebenslänge und das Glück der Menschen wachen. Das Lied „Hwadu“ beschreibt die Szene, in der das göttliche Wesen mit buddhistischen Gebetsarmbändern die Frau umwirbt.





Dieses Stück erhält seinen mystischen Klang durch das Instrument Cheolhyeongeum철현금, einem Saiteninstrument mit Metallsaiten. Dies ist kein traditionelles Instrument, sondern wurde in den 1940ern erfunden, indem die Spielweise der Geomungo auf eine Gitarre übertragen wurde. Der lange metallische Widerhall gibt dem schamanistischen Gesang einen noch mysteriöseren Klang.





Musik