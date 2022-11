Koreas variationsreiche WC-Kultur

ⓒ Getty Images Bank

Ähnlich wie in Japan und anderen ostasiatischen Ländern weist die Kultur der Toilettenhygiene in Korea eine große Vielfalt auf. Von alters her gibt es auch heute noch sogenannte Hocktoiletten, die direkt im Fußboden eingelassen sind und eine gewisse körperliche Fitness erfordern. Wer sich wie ich nicht mit ganzer Sohle hinhocken kann, sondern auf Zehenspitzen balancieren muss, kann sich darüber freuen, dass westliche Sitztoiletten längst überall Standard sind. Doch auch der aus Japan kommende Trend zu sogenannten Dusch-WCs mit Bidet-Reinigung, beheizter Sitzfläche und weiteren Gimmicks wird in Korea immer stärker. Wenn man wie ich die Symbole auf dem Tastatur-Bedienfeld nicht richtig versteht und sich nicht selbst vollspritzen will, sollte man auch davor einen Bogen machen. Für alle Fälle gilt der allgemeine Tipp, Taschentücher stets dabei zu haben, denn Toilettenpapier ist im WC nicht immer ausreichend vorhanden, manchmal nur auf dem Gang.