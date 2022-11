Südkoreaner bei Asienmeisterschaften für Luftpistole erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Bei den 15. Asienmeisterschaften für Luftpistole, die an elf Turniertagen bis Samstag in Daegu stattfanden, hat das südkoreanische Nationalteam drei Goldmedaillen gewonnen und in der Gesamtwertung den zweiten Platz belegt.





An dem Turnier hatten 309 Sportler aus 20 Ländern teilgenommen und sich in der Disziplin Luftpistole und weiteren 28 Disziplinen gemessen. Indien wurde mit 25 Gold-, neun Silber- und vier Bronzemedaillen Gesamtsieger, gefolgt von Südkorea auf dem zweiten Platz mit drei Gold-, 14 Silber- und 12 Bronzemedaillen.





Keum Ji-hyeon gewann die Goldmedaille in der Disziplin Luftpistole Senioren mit einem neuen asiatischen Rekord von 634,4 Punkten. Park Ha-jun gewann Gold in der Disziplin 10 Meter Luftpistole Einzel.





Am siebten Turniertag fand eine City-Tour für die an den Wettbewerben teilnehmenden Athleten statt. Mit einer Führung auf Englisch wurden die Athleten zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt geführt, sie hatten die Gelegenheit einzukaufen und Daegu bei Nacht zu genießen.