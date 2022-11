Dreharbeiten für Film „Harbin“ mit Hyun Bin begonnen

ⓒ YONHAP News

Am 20. November begannen die Dreharbeiten für den Film „Harbin“. Der Film erzählt von Unabhängigkeitskämpfern, die 1909 in Harbin in der Mandschurei für die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes von der japanischen Kolonialherrschaft ihr Leben riskierten. Die Regie übernimmt Woo Min-ho, der mit seinen früheren Werken wie „Inside Men“ (2015), „The Drug King“ (2017) und „The Man Standing Next“ (2019) die Gunst vieler Filmfans gewann.

Die Rolle des großen Unabhängigkeitskämpfers Ahn Jung-geun wird von Hyun Bin übernommen. Park Jung-min, Jo Woo-jin und Jeon Yeo-bin sind jeweils in der Rolle von weiteren Unabhängigkeitskämpfern zu sehen, die Ahn zur Seite stehen.