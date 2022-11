Taiwans Fruchtbarkeitsrate soll laut Regierungsbericht bis 2035 weltweit auf den niedrigsten Stand fallen

ⓒ YONHAP News

Laut einem Bericht des National Development Council (NDC) wird Taiwan 2035 mit einer zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer von 1,12 Südkorea als das Land mit der weltweit niedrigsten Fruchtbarkeitsrate ablösen. Der Prognosewert für Südkorea im Jahr 2035 liegt bei 1,18. Nach dem Ende Oktober veröffentlichten NDC-Bericht fiel die Gesamtfruchtbarkeitsrate Taiwans, also die durchschnittliche Anzahl von Kindern, die Frauen während ihrer gebärfähigen Jahre bekommen, von 1,1 im Jahr 2011 im Jahr 2020 auf 0,99 und im vergangenen Jahr auf 0,98.





Für dieses Jahr, das Jahr des Tigers, das in Taiwan als ungünstig für Geburten gilt, wird prognostiziert, dass der Wert mit 0,89 auf den bisher niedrigsten Stand fallen wird. Obwohl erwartet wird, dass sich der Wert danach wieder etwas erholen kann, befürchtet NDC, dass Taiwan im Jahr 2035 dennoch das Land mit der niedrigsten Fruchtbarkeitsrate der Welt werden kann. Eine niedrige Geburtenrate in Taiwan kann eine Bedrohung für die Sicherheit des Landes werden, weil die Zahl der jungen wehrpflichtigen Männer zurückgeht. Taiwan hatte den Schritt von einer Wehrpflichtigenarmee zu einer von Freiwilligen dominierten Berufsarmee vollzogen, während für Männer über 18 Jahre eine Wehrpflicht von vier Monaten besteht.





Die Zahl der Wehrpflichtigen in Taiwan beträgt dieses Jahr unter 118.000 und zeigt damit den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Taiwan erwägt, angesichts der Sicherheitslage die Wehrpflicht von gegenwärtig vier Monaten auf ein Jahr zu verlängern. Eine niedrige Geburtsrate kann auch zum Mangel an Talenten und Fachkräften führen und negative Folgen für den Halbleiter-Schutzschild Taiwans gegen China haben. Taiwans Unternehmen TSMC ist der größte Halbleiterauftragsfertiger der Welt. Wenn China in Taiwan eingreift, und wenn dadurch die Halbleiterproduktion eingestellt wird, kann dies die Weltwirtschaft bedrohen.





Es gibt die Analyse, dass das Problem der niedrigen Geburtenrate in Taiwan tief verwurzelt ist und daher nicht in kurzer Zeit gelöst werden kann. Als Grund für die niedrige Geburtenrate in Taiwan werden finanzielle Probleme genannt. Während in Taiwan seit den 1990er Jahren die Löhne stagnieren, sind die Wohnungspreise stets gestiegen. Belastend seien auch die Erziehungskosten. Die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die konservative Kultur, bei der Frauen mit der Kinderbetreuung und Hausarbeit stärker belastet werden, seien ebenfalls Faktoren, die sich negativ auf die Geburtenziffer auswirken.