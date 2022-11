Verdienste von chinesisch-koreanischen Unternehmern um die Handelsbeziehungen zwischen Südkorea und China

Südkorea und China feierten in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander. In den vergangenen 30 Jahren sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern vielfältig und eng geworden. China ist heute der größte Handelspartner Südkoreas. Dazu haben die in China lebenden Unternehmer koreanischer Abstammung einen wichtigen Beitrag geleistet. In einem jüngst herausgegebenen Buch dessen Titel übersetzt soviel wie „Menschen, die den Regenbogen besticken“ lautet, wird deren Geschichte erzählt. Neulich fand eine Feier zum Gedenken an die Herausgabe des Buches statt.