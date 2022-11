Südkorea bekommt bei Besuch des saudi-arabischen Kronprinzen Milliardenaufträge

ⓒYONHAP News

Anlässlich des Besuchs von Saudi-Arabiens Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman in Südkorea sind Absichtserklärungen für Projekte mit einem Volumen von insgesamt 30 Milliarden Dollar unterzeichnet worden.





Mohammed bin Salman traf am Donnerstag letzter Woche im Land ein und hielt sich 20 Stunden in Südkorea auf.





Bei einem Gespräch mit Präsident Yoon Suk Yeol wurde beschlossen, die Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Energie, Verteidigungsindustrie und Infrastruktur zu verstärken. Darüber hinaus wurde die Gründung eines Komitees für die strategische Partnerschaft vereinbart.





Kronprinz bin Salman kam zudem im Lotte Hotel zu Gesprächen mit führenden südkoreanischen Unternehmern zusammen. An den Gesprächen nahmen die Vorsitzenden von acht Spitzenunternehmen teil, darunter der Präsident von Samsung Electronics Lee Jae-yong, der Präsident der SK Gruppe Chey Tae-won sowie der Präsident der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun. Dabei sollen Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern besprochen worden sein. Im Mittelpunkt stand die Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an dem Megaprojekt „Neom City“.





„Neom City“ ist ein Urbanisierungsprojekt mit einem Volumen von rund 500 MilliardenDollar. In der Wüste an der nordwestlichen Küste des Roten Meeres soll eine Planstadt entstehen, die sich über eine Länge von 170 Kilometern erstreckt. Südkoreanische Unternehmen hoffen, dass sie dank der erfolgreichen Umsetzung von zahlreichen Bauprojekten im Nahen Osten einen Großteil der Aufträge erhalten.





Mit der Regierung, Unternehmen und Institutionen in Saudi-Arabien haben südkoreanische Unternehmen außerdem 26 Verträge und Absichtserklärungen in Zusammenhang mit Projekten unterzeichnet, deren Volumen auf insgesamt 30 Milliarden Dollar geschätzt wird.





Südkorea hofft nach bin Salmans Besuch, von einem zweiten Bauboom in der Region profitieren zu können. Dem Land war in den 70er Jahren, als die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession rutschte, dank zahlreichen Bauaufträgen in arabischen Ländern der schnelle wirtschaftliche Aufstieg gelungen.