Itzy machen zusätzliche Orte für Auftritte bekannt

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Itzy hat am 19. November auf ihren offiziellen SNS-Kanälen weitere Orte bekannt gegeben, die sie im Rahmen ihrer Welttournee besuchen wollen.

Demnach wollen die Girls Ende Februar 2023 Japan besuchen. Damit erweitert sich ihre Tour auf 14 Städte weltweit und insgesamt 17 Auftritte.

Die Tour haben sie Anfang August in Seoul begonnen. Dann ging es gleich in die USA, wo sie in acht Städten auf der Bühne standen.

Die Fans in Südostasien können sich ebenfalls auf Itzy freuen. Denn Anfang Januar ist ein Auftritt in Manila, dann in Singapur, Jakarta usw. geplant.

Itzy wollen am 30. November ihr sechstes Minialbum auf den Markt bringen.