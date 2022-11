Eric Nam will in Hollywood-Film mitspielen

ⓒ Getty Images Bank

Der Solosänger Eric Nam ist im Rahmen seiner Worldtour in Seoul aufgetreten und will nun auch in einem Hollywood-Film mitspielen.

Nam hat Anfang dieses Jahres sein zweites reguläres Album „There and Back again“ herausgegeben. Nun will er in verschiedensten Orten weltweit etwa 50 mal auf die Bühne treten. In Korea hatte er am 20. November einen Auftritt und begeisterte seine Fans. Es ist für ihn der erste Auftritt nach etwa vier Jahren, daher hat er sich auf seine koreanischen Fans sehr gefreut.

Leider hat er vorerst keine konkreten Pläne für Korea-Aktivitäten, aber er wolle jede Gelegenheit nutzen, die sich in Korea biete.

Außerdem liefen die Dreharbeiten des Films „Transplant“ im Juli und Anfang August. Während er Konzerte veranstaltete, hat er zwischendurch für den Film vor der Kamera gestanden. Er spielt einen Chirurgen. Er sei sehr froh, im Film mitgespielt zu haben und hoffe, dass er weitere Angebote erhalten werde.