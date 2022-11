LE SSERAFIMs Performance-Video ein voller Erfolg

ⓒ YONHAP News

Das Performance-Video zum Lied „Antifragile“ der Girlgroup LE SSERAFIM hat am 16. November 10 Millionen Aufrufe erreicht. In diesem Video kann man besonders die Tanzbewegungen der Mitglieder gut sehen. Aber nicht nur dieses Video, sondern auch andere Videos, in denen die Choreographie in den Vordergrund gestellt wird, wurden häufig gesehen. Das Special-Performance-Video erreichte am 17. November über 7 Millionen Views, die Einübung der Choreographie wurde über 5 Millionen mal gesehen.

Aber auch offline sind LE SSERAFIM sehr gefragt. Immer wenn sie bei Uni-Festivals auftraten, wurden sie gefilmt und diese Videos wurden erfolgreich.