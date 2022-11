J.Flas neuer Song „The Hare” kommt auf Platz 1 von Amazon

ⓒ NHN Bugs

Die Singer-Songwriterin J.Fla hat ein weiteres Mal bewiesen, dass sie global erfolgreich ist.

Die zweite Free Single „The Hare” ist auf Platz eins von „Best Sellers In Songs Top 100“ von Amazon Music gekommen.

Nicht nur das, auch in den Charts „Best Seller In Alternative Rock Top 100“, „Hot New Release In Songs Top 100“, „Hot New Release In Alternative Rock Top 100” und „Movers & Shakers in Songs” hat sie den Spitzenplatz erobert.

Auch bei iTunes ist das Lied unter den Top 3 zu finden. Die erste Free Single „Bedroom Singer”, die sie im letzten Monat veröffentlicht hatte, kam ebenfalls auf Platz eins von „Alternative Charts“ von US-iTunes und „Bestseller In Song Charts“ von Amazon. Im nächsten Jahr will die Sängerin ein reguläres Album herausbringen.