Taiwan hebt am 1. Dezember Maskenpflicht für Außenbereich auf

Taiwan beendet zum 1. Dezember die Maskenpflicht für den Außenbereich. Laut Central News Agency in Taiwan gab das Central Epidemic Command Center, kurz CECC, am 28. November bekannt, dass ab dem 1. Dezember im Freien keine Masken mehr getragen werden müssen.





Für den Innenbereich gilt die Maskenpflicht aber weiter, so dass man beim Ausgehen immer einen Mundschutz dabeihaben muss. Bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Innenräumen von Schiffen oder Flugzeugen müssen immer Masken getragen werden. Das CECC überprüfe aber, für Großveranstaltungen im Freien wie zum Jahresende oder zu Silvester, bei denen Tausende von Menschen zusammenkommen können, auch im Freien eine Maskenpflicht zu beschließen.





Den Menschen mit chronischen Krankheiten oder Atemwegserkrankungen wird empfohlen, an stark frequentierten Orten auch im Freien Masken zu tragen, da die Zahl der Neuinfektionen immer noch über der Marke von 10.000 am Tag liege. Am 28. November gab es in Taiwan 10.659 Neuinfektionen und 41 Corona-Tote.





Taiwan hat etwa 23 Millionen Einwohner. Die angehäufte Zahl der Corona-Infizierten liegt bei rund 8,3 Millionen, und 14.276 Personen sind bisher an Covid-19 gestorben.