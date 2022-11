Thailand lässt Häftlinge Spiele der Fußball-WM anschauen

ⓒ YONHAP News

Thailand erlaubt den Insassen in den Gefängnissen im ganzen Land, Übertragungen der Fußball-WM 2022 in Katar zu verfolgen. Laut Bangkok Post hat das Department of Corrections am 28. November mitgeteilt, dass es Insassen erlauben wird, WM-Übertragungen anzusehen. Die Behörde hoffe, dass die Entscheidung die Insassen dazu ermutigen mag, mehr auf Bewegung und Sport zu achten.





Die Behörde erwartet auch, dass solche Aktivitäten einen Beitrag dazu leisten können, die Spannungen unter den Insassen seit der Corona-Pandemie abzubauen und das Verhalten der Insassen zu verbessern.





Die Live-Übertragungen können die Insassen bis 21:00 Uhr verfolgen. Videos späterer Spiele werden am nächsten Tag zur Verfügung gestellt. Die Behörde teilte auch mit, dass sie den Insassen als Neujahrsgeschenk Besuche von Verwandten erlauben will.





In Bezug auf die Verfolgung der WM-Spiele machte die Behörde jedoch zur Bedingung, dass Wetten und lautes Anfeuern nicht erlaubt seien. Thailand ist in der WM-Vorrunde ausgeschieden und nimmt an der Endrunde in Katar nicht teil. Jedoch grassieren in Thailand aufgrund des großen Interesses an den WM-Spielen Glücksspiele. Die thailändische Polizei teilte mit, dass seit der WM-Eröffnung 3.179 Personen wegen auf die WM bezogener Glücksspiele festgenommen wurden. Allein am vergangenen Wochenende wurden 653 Personen festgenommen.