Son Ye-jin und Hyun Bin freuen sich über ihr erstes Baby

Die Schauspieler Hyun Bin und Son Ye-jin sind Eltern geworden. Son Ye-jins Agentur MSTeam Entertainment teilte am 28. November mit, dass Son am Vortag ihren Sohn früher als erwartet aber sicher zur Welt gebracht hatte. Sowohl der Mutter als auch dem Sohn gehe es gut.

Die beiden 40-Jährigen heirateten im vergangenen März, zwei Jahre, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Sie waren sich bei den Dreharbeiten für den Film „The Negotiation“ aus dem Jahr 2018 erstmals begegnet und sind im vergangenen Jahr mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen. 2019 hatten beide die Hauptrollen in der Hit-Serie „Crash Landing on You“ gespielt.