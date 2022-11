Historischer Thriller „The Night Owl“ führt sechsten Tag in Folge Kinocharts

ⓒ NEW

Der historische Thriller „The Night Owl“ mit Yoo Hae-jin und Ryu Jun-yeol in den Hauptrollen hat am 23. November seinen Kinostart gefeiert. Laut dem Korea Box Office Information System lockte der Film am ersten Wochenende vom 25. bis 27. November insgesamt rund 636.000 Besucher ins Kino und setzte sich damit an die Spitze der Kinocharts. Mit Stand 28. November ist der Film von insgesamt 893.033 Personen angesehen worden und führte den sechsten Tag in Folge die Kinocharts an.

Der Film unter der Regie von Ahn Tae-jin spielt in der Chosun-Zeit und handelt vom Geheimnis des Todes des Kronprinzen Sohyeon. Yoo Hae-jin spielt die Rolle von König Injo, dem Vater des Kronprinzen. Ryu Jun-yeol ist in der Rolle von Kyung-soo zu sehen, einem Akupunkteur, der lediglich im Dunkeln schwach sehen kann und als Zeuge versucht, die Wahrheit über den Tod des Kronprinzen aufzudecken.