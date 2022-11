K-Pop-Girlgroup Twice überschreitet bei Alben-Verkaufszahl Marke von zehn Millionen

ⓒ JYP Entertainment

Die südkoreanische Girlgroup Twice hat bei der Zahl der in Südkorea verkauften Alben die Marke von zehn Millionen überschritten. Dies gab ihre Managementagentur JYP Entertainment vor wenigen Tagen bekannt. Die neunköpfige Gruppe debütierte 2015 mit dem Album „The Story Begins“ und brachte seitdem insgesamt 19 Alben heraus, darunter zuletzt in diesem Jahr die Solo-EP von Nayeon mit dem Titel „IM NAYEON“ und die elfte EP der Gruppe „BETWEEN 1&2“. Mit diesen 19 Alben erzielte die Gruppe eine Verkaufszahl von 11.778.000.

Vor allem die im August dieses Jahres veröffentlichte elfte EP wanderte mehr als eine Million Mal über die Ladentheke und sicherte sich damit einen Platz auf der Liste der Millionenseller. Der Titelsong „Talk that Talk“ wurde auf YouTube mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.