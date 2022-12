Ausländische Investoren treten an Südkoreas Börse als Nettoanleger in den Vordergrund

ⓒYONHAP News

Ausländische Investoren haben im Oktober und November Nettokäufe in großem Umfang getätigt.





Laut Daten des Börsenbetreibers Korea Exchange kauften Ausländer vom 1. Oktober bis 29. November am Kospi-Markt Aktien im Wert von sechs Billionen und 78,3 Milliarden Won (rund 4,6 Milliarden Dollar). Am Kosdaq-Markt wurden dagegen Nettoverkäufe in Höhe von 36,7 Milliarden Won (rund 28 Millionen Dollar) getätigt.





Die Investitionen der Ausländer konzentrierten sich auf große Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung. Die höchsten Nettozuflüsse gab es mit 1,97 Billionen Won bei Aktien von Samsung Electronics. Dahinter folgten LG Energy Solution mit 1,13 Billionen Won und Samsung SDI mit 1,25 Billionen Won. Großen Andrang gab es auch auf die Aktien von Samsung Electro-Mechanics, Hanhwa Solution, KT&G, Posco Chemical, Samsung Biologics und Korea Aerospace Industries (KAI).





Inmitten der von koreanischen Anlegern angeführten Verkaufswelle nach dem Kursrutsch waren es fast ausschließlich ausländische Investoren, die sich zum Kauf entschieden. Im Oktober befanden sich 31 Prozent der Kospi-Aktien im Besitz von Ausländern. Bei ausländischen Investoren besonders begehrte Aktien, deren Nettokäufe eine Billion Won überstiegen, verzeichneten zwischendurch sogar einen zweistelligen Kursanstieg.





Experten zufolge beruhten die jüngsten Entwicklungen an der südkoreanischen Börse auf der Einschätzung, dass die Preise für Halbleiter-Aktien nahezu die Talsohle erreicht haben. Es überwiegen aber noch die Zweifel, ob dieser Trend nachhaltig sein wird.





Nach verschiedenen Indikatoren sind die Aussichten nicht gerade rosig. Die Zinsen in den USA sind inzwischen höher als in Südkorea, wobei die Differenz immer größer wird. Der Dollar wird voraussichtlich weiter an Wert gewinnen.