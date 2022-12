Nordkoreanerinnen hinterfragen Tabus

ⓒ YONHAP News

Nordkorea hat traditionell sehr feste Vorstellungen von Frauen, die sich für ihre Familie opfern und loyal gegenüber der Regierung und dem Land sind. Doch die Situation ändert sich im Einklang mit den zunehmenden sozialen Aktivitäten junger Frauen, die in den 1990er Jahren geboren wurden und der sogenannten Jangmadang-Generation angehören. Jangmadang werden die privaten Märkte im Land genannt. In einem Brief von 2021 an den Kongress der Sozialistischen Frauen-Union Koreas betonte Machthaber Kim Jong-un, dass die Frauen sozial stärker aktiv sein sollten. Die nordkoreanischen Medien berichten häufiger über Frauen, die sich Herausforderungen in Bereichen stellen, die früher als exklusiv für Männer galten. Nordkorea verabschiedete dabei schon recht früh ein Gesetz über die gleichen Rechte für Frauen und Männer. Über die nordkoreanischen Frauen, die immer mehr Tabus infrage stellen, sagt Lee Ji-soon vom Korea-Institut für Nationale Vereinigung in Südkorea:





Nordkorea verabschiedete schon 1946 ein Gesetz über die Geschlechtergleichheit. Die Frauenrechte sind durch mehrfache Gesetze geschützt, die sozialistische Verfassung, das Frauenrechtsgesetz, das Familiengesetz, das Zivilrecht und das Gesetz für industrielle Sicherheit eingeschlossen. In Wirklichkeit allerdings ist Nordkorea nach wie vor eine patriarchalische Gesellschaft, und tiefverwurzelte Stereotypen hinsichtlich der Rollen von Männern und Frauen herrschen noch immer vor. Immer mehr Frauen sind seit dem “mühsamen Marsch” in den 1990er Jahren die Geldverdiener in der Familie, und die auf Männer zentrierte Kultur gerät ins Wanken. Trotzdem reguliert der Staat nach wie vor im Rahmen der sozialistischen Schönheitsvorstellung, wie Frauen auszusehen und sich zu kleiden haben. Gesetzliche Vorschriften für den Schutz der Frauen vor gefährlicher Arbeit schränken eigentlich ihre Freiheit ein, sich selber einen Beruf zu wählen.





Seit Kim Jong-un an der Macht ist, werden in Romanen etwa Frauen beschrieben, die in der Leichtindustrie arbeiten, eingeschlossen jene Frauen, die in der Fabrik an der Spinnmaschine sitzen oder auch Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen in der Rüstungsindustrie. Traditionell war es für nordkoreanische Frauen ein Tabu, bestimmte Arbeit zu leisten, doch einige literarische Werke beschreiben Frauen, die genau das tun. Ein Beispiel ist das Buch “Erster Schritt” von Bae Kyung-hui, das 2017 in dem Literaturmagazin “Joseon-Literatur” erschien. In der Erzählung geht es um ein Mädchen namens Eun-sook. Ihre Eltern sind sehr stolz, dass ihr Großvater, Vater und Onkel als Lastwagenfahrer auf neu gewonnenem Land gearbeitet haben. Der Vater, der vor dem Ruhestand steht, ist traurig darüber, keinen Sohn zu haben, der das Familiengeschäft übernehmen könnte. Er sagt, “Lastwagenfahrer ist kein Job für Frauen”. Eun-sook gibt daraufhin ihren Traum auf, Fahrerin zu werden. Früher lebten die Menschen in Südkorea in einer ähnlichen sozialen Atmosphäre. Es scheint, als ob Nordkoreanerinnen heute noch immer von bestimmten Berufen ausgesperrt sind:





Das Gesetz für industrielle Sicherheit besagt, dass Arbeiterinnen keine Arbeit verrichten sollten, die ihrer Gesundheit schädlich sein könnte. Das Gesetz verbietet es den Frauen nicht, zu fahren. Doch von Fahrern in Nordkorea wird erwartet, dass sie Fahrzeuge notfalls auch reparieren. Der Fahrerberuf ist vor allem Männern vorberhalten. In Nordkorea ist es Frauen nicht erlaubt, physisch anspruchsvolle Arbeit wie etwa Schweißen zu verrichten, oder mit Materialen umzugehen, die sich in der chemischen Schwerindustrie finden. Das Gesetz verbietet es Frauen, in einer Arbeit tätig zu sein, die sich direkt auf ihre Gesundheit auswirkt.





Eun-sook enscheidet sich wegen der Familie, keine Fahrerin mehr zu werden. Eines Tages jedoch schaut sie sich ein Fernsehprogramm über eine Fahrerin an, und sie entscheidet sich wieder anders. Trotz des Widerspruchs ihrer Familie wählt sie den Fahrerberuf aus, statt die Hochschule zu besuchen. Zunächst fährt sie einen Fünf-Tonnen-Lastwagen. Mit der Hilfe ihres Vaters kann sie ein defektes Fahrzeug schließlich selber reparieren. Nach drei Jahren beginnt sie, einen 25-Tonnen-Fahrzeug zu steuern. Doch die Realität ist härter, als sie erwartet hatte. Sie beginnt zu schluchzen, wann immer das Fahrzeug liegen bleibt oder wenn sie getadelt wird. Oftmals will sie der Situation entfliehen. Doch nach all den Schwierigkeiten wird sie schließlich als Fahrerin anerkannt:





In der Erzählung wird Eun-sook von einem Funktionär, der für das Materialmanagment zuständig ist, so stark getadelt, dass sie sich beleidigt fühlt. Sie beschwert sich vor dem Sekretär der Jugendliga. Was der Sekretär sagt, ist das Hauptthema der Erzählung. “Du kannst einen Lastwagen fahren, auch wenn Du eine Frau bist, nicht, weil Du kompetent bist, sondern weil der Vorsitzende Kim Jong-un junge Menschen hochschätzt. Wenn Du eine bessere Behandlung forderst, bedeutet das, dass Du gegenüber dem geliebten Anführer undankbar bist.” Der Sekretär versucht zu sagen, dass Eun-sook ihren Traum dank des Machthabers realisieren kann, so dass sie ihm gegenüber dankbar sein und ihre Pflicht und Verantwortung erfüllen sollte, um ihren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Das ist die Kernbotschaft der Erzählung.





Die zentrale nordkoreanische Fernsehstation hat Sendungen ausgestrahlt, die dem traditionellen Vorzug von Söhnen widersprechen und Stereotypen über Jobs durchbrechen. So stellt ein Prgramm etwa eine Frau in den Zwanzigern mit Namen Kim Eun-sim als erfahrene Fahrerin vor, die unbefestigte Gebirgsstraßen befährt, während ihr Lastwagen mit schweren Stämmen beladen ist. Indem ein Interview mit dem Vater, der vier Töchter hat, eingestreut wird, betont die Sendung, dass die junge Frau so gut ist wie irgendein Sohn. Aus dem Interview mit Eun-sims Vater:





Ich habe keinen Sohn, doch Eun-sim sagte, dass sie die Familienlinie fortsetzt, wenn sie einen Lastwagen fährt.





Die Expertin Lee:





Frauen, die in den Medien vorgestellt werden, zeigen im Allgemeinen ein ähnliches Muster: Töchter übernehmen das Familiengeschäft statt eines Sohnes. Es ist schade, dass es in den Geschichten vor allem darum geht, Söhne zu ersetzen, und nicht darum, dass die Fraun ihren eigenen freien Willen haben, um sich in einem bestimmten Bereich durchzusetzen und dass es ihr Wunsch ist, Erfolg zu haben.





Die nordkoreanischen Medien berichteten, dass auch Machthaber Kim Jong-un Kim Eun-sim sehr schätze:





Unser geliebter Führer war gütig genug, um Eun-sims Hände zu halten, und er preist die Ideologie und den Geist der jungen Menschen mehr als irgendwelche Juwelen.





Die Expertin Lee:





Sich den Herausforderungen zu stellen, Erfolg zu erzielen und ein Gefühl zu haben, etwas zu erreichen, kann als Selbstverwirklichung der Frauen beschrieben werden. Doch der bemerkenswerte Erfolg der Frauen, der in den nordkoreanischen Romanen und den Medien vorkommt, zeigt, dass alles dem geliebten Führer zugeschrieben wird, der sehr hoch von den jungen Leuten denkt. Das heißt, die Herausforderungen und Bemühungen des Einzelnen werden als Errungenschaft des Machthabers gewürdigt.





Abgesehen von Kim Eun-sim zeigte das nordkoreanische Fernsehen zuletzt viele andere Frauen, die erfolgreich in Bereichen sind, die zuvor als Männerdomäne gesehen wurden. Dazu gehören etwa auch Fahrerinnen von Planierraupen auf einer Baustelle, eine Stuckateurin, die Maschinen betätigt, und eine Frau, die Traktoren herstellt:





Die Erfolgsgeschichten ermutigen die Frauen, in der Gesellschaft vorwärt zu kommen. Die Geschichten haben auch den Zweck, Arbeiterinnen besser zu nutzen. Erwerbstätige Frauen gehen meistens früh morgens zum Jangmadang, um durch Marktaktivitäten Geld zu verdienen. Für Nordkorea ist es nötig, ihre Arbeit und Kapital an die Gesellschaft zurückzugeben. Um sie für das öffentliche Interesse und die nationale Entwicklung zu benutzen, sollte Nordkorea junge Frauen ermutigen, sich an anderen Stellen zu betätigen, wie etwa auf Baustellen, und nicht auf den privaten Märkten. Der Anteil arbeitender Frauen dient als Indikator für die Gleichberechtigung. Daher ermutigt Nordkorea Frauen, eine soziale Karriere anzustreben.

Seit der Machtübergabe an Kim Jong-un hat Nordkorea eine Atmosphäre geschaffen, in der auf professionelle Kompetenzen der Frauen Wert gelegt wird, und Frauen aufgerufen werden, ihre Fähigkeiten durch soziale Aktivitäten zu demonstrieren. So hob Nordkorea etwa weibliche Kampfpiloten hervor. 2014 berichteten lokale Medien, dass Kim Jong-un einem Flugtraining der ersten Kampfjet-Pilotinnen, Jo Kum-hyang and Rim Sol, beigewohnt habe. Kim machte von sich und den Pilotinnen ein Bild und lobte sie. Im Jahr darauf berichteten die Medien erneut, dass der Machthaber die Demonstrationsflüge von zwei Pilotinnen in Überschalljets verfolgt habe:





Der Machthaber sagte, dass die jungen Frauen wirklich wunderbar sind und nannte sie Blumen des Himmels. Auch sagte er, dass sie die ersten Pilotinnen von Überschall-Kampfjets in der Geschichte der Streitkräfte des Landes sind.





Expertin Lee:





Es ist für Frauen in jedem Land eine große Herausforderung, eine Kampfpilotin zu werden. Es gibt nicht viele Kampfpilotinnen auf der Welt, und einige Länder haben nur eine Handvoll solcher Pilotinnen. Überraschenderweise gibt es Kampfpilotinnen in Nordkorea. Das ist wirklich etwas, auf das Nordkorea stolz ist, und was das Land vor der Welt zeigen will. Nordkorea demonstriert, dass es Elite-Soldatinnen hat, so wie fortschrittliche Luftstreitkräfte in anderen Ländern, und es brüstet sich seiner Verteidigungsfähigkeiten.





Gegenwärtig können wir mehr Nordkoreanerinnen sehen, die erfolgreich sind und sich in einem Feld behaupten, das traditionell als männliche Domäne galt. Es bleibt abzuwarten, wie diese jungen nordkoreanischen Frauen die kommunistische Gesellschaft verändern können.