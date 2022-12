Fußballfieber 2022

ⓒ YONHAP News

Vom Fanclub „Red Devils“ organisierte Reisen nach Katar, ein Auftritt von BTS-Mitglied Jungkook bei der Eröffnungsfeier im Stadion Al Bayt in Al Khor und Public Viewing mitten in der Nacht in Seoul trotz Massengedränge mit Todesopfern wenige Wochen zuvor – Südkorea scheint von Beginn an in bester WM-Stimmung zu sein. Anders als etwa in Deutschland dominieren hierzulande nicht Kritik am Austragungsort und Distanz zur FIFA, sondern Freude an der Teilnahme und unterstützendes Anfeuern des eigenen Nationalteams. Diese Begeisterung ist insbesondere auch an dem enthusiastischen Reportage-Stil bei den Live-Fernsehübertragungen zu spüren, die eher an Radioberichte erinnern, nicht nur beim Fußball oder einer Weltmeisterschaft. Sprechen wir heute also über diese ganz andere Kultur der Sportberichterstattung.