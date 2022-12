Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalelf hat zwei Gruppenspiele absolviert und steht vor dem letzten Gruppenspiel gegen Portugal. Die führenden Convenience-Store-Ketten in Südkorea haben bei den beiden ersten Gruppenspielen eine WM-Sondernachfrage erlebt. Die Nachfrage war beim zweiten Gruppenspiel gegen Ghana noch größer als bei der ersten Partie gegen Uruguay.

Dies wird damit analysiert, dass die südkoreanischen Fußballfans nach dem Unentschieden im ersten Spiel gegen Uruguay für das zweite Spiel gegen Ghana noch hoffnungsvoller waren. Zudem stieg die Zahl der Menschen, die wegen des regnerischen Wetters am Tag des zweiten Spiels dieses zuhause verfolgten, so dass die Zahl der Menschen, die dafür in Convenience-Stores Bier und Knabberzeug gekauft hatten, drastisch gestiegen war.

Laut der Kette E-Mart24 ist der Bier-Umsatz am 28. November, dem Tag der zweiten Partie gegen Ghana, verglichen mit dem 14. November, zwei Wochen vor der WM-Eröffnung, um das 2,3-fache gestiegen. Auch der Verkauf von Snacks ist um das 2,4-fache gestiegen. Der Verkauf von Reiswein Maggeolli konnte um 33 Prozent gesteigert werden. Knabberzeug und Getränke wurden jeweils um 60 und 46 Prozent besser verkauft.

Auch bei der Kette CU ist der Umsatz von Snacks und Getränken im selben Zeitraum um das bis zu 3,3-fache nach oben geklettert. Vor allem mit alkoholischen Getränken wurden höhere Umsätze erzielt. Der Bierumsatz kletterte um 229 Prozent, beim koreanischen Schnaps Soju und Reiswein Maggeolli lagen die Anstiegsraten bei jeweils 132 und 46 Prozent. Viele Netzbürger rechneten damit, dass der Umsatz der Convenience-Stores beim letzten Gruppenspiel der südkoreanischen Nationalelf gegen Portugal noch weiter steigen wird. Denn die Partie findet am 3. Dezember, das heißt Samstag um Mitternacht koreanischer Zeit statt, so dass sich viele wahrscheinlich zuhause das Spiel ansehen werden.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass Seoul als Reiseziel zu Jahresende an Beliebtheit gewinnt. Die Hotel-Suchmaschine Booking.com hat am 30. November die 10 beliebtesten Reiseziele zu Jahresende veröffentlicht. Die Suchmaschine hat die Hotel-Reservierungsdaten in führenden Städten der Welt für den Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 1. Januar analysiert. Sie hat dann das Ergebnis mit dem Ergebnis im vergangenen Jahr verglichen und die Städte, bei denen die Nachfrage als Reiseziel am meisten gestiegen ist, als beliebte Reiseziele zu Jahresende veröffentlicht.

Die ersten drei Orte, zu denen in diesem Jahr verglichen mit dem Vorjahr das Such- und Reservierungsvolumen in großem Maße gestiegen ist, sind der Reihe nach Haiphong in Vietnam, Taoyuan in Taiwan und Khon Kaen in Thailand. Danach folgen El Nido auf den Philippinen, Oakland in Neuseeland, Piura in Peru, Canggu in Indonesien, Al Madina in Saudi-Arabien, Tokio in Japan und Seoul in Südkorea. Zu den Top Ten gehören acht asiatische Städte.

Die Suchmaschine interpretiert dies damit, dass sich die Reisenachfrage zu Jahresende auf asiatische Länder, in denen die Reisebeschränkungen relativ spät aufgehoben worden sind, konzentrieren wird. Asiatische Reiseziele sind auch deswegen beliebt, weil die Nachfrage nach Reisen in südostasiatische Länder mit einem milden Klima auch im Winter gestiegen ist.

Die Nachfrage nach Seoul als Reiseziel zu Jahresende ist besonders in relativ nahegelegenen Ländern groß. Dazu zählen Australien, Neuseeland, Russland, Japan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesien, die Philippinen und China. Vor allem in Australien und Neuseeland ist die Suche nach und Reservierung von Reisen nach Seoul zum Jahreswechsel stark gestiegen. Auch in Japan ist Seoul ein sehr beliebtes Reiseziel zu Jahresende. Nach der japanischen Reisegesellschaft HIS ist Seoul das beliebteste Reiseziel zu Jahresende. Seoul habe zum ersten Mal Honolulu vom Spitzenplatz verdrängt. Im Vorjahr war Seoul das viertbeliebteste Reiseziel zum Jahreswechsel.





In den letzten Tagen war im Suchwort-Ranking das Suchwort Yuna-Kaffee zu finden. Den nach der ehemaligen südkoreanischen Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna genannten Beinamen Yuna-Kaffee hat der Instantkaffee Maxim White Gold, für den Kim Yuna seit 10 Jahren als Werbemodel fungiert.

Dieser Instantkaffee ist vor 10 Jahren auf den Markt gekommen und hat in den letzten 10 Jahren einen kumulierten Umsatz in Höhe von 1,8 Billionen Won, umgerechnet rund 1,4 Millionen US-Dollar erzielt. Das Produkt setzte damals die Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna als Werbemodel ein und gewann dadurch sehr schnell an Beliebtheit. Seitdem sind 10 Jahre vergangen, und Kim Yuna macht noch immer Werbung für dieses Produkt.

Nach dem Hersteller Dongsuh sind von Maxim White Gold in den letzten 10 Jahren seit seiner Markteinführung rund 19,4 Millionen Sticks verkauft worden. Das heißt, dass pro Sekunde 61,5 Sticks abgesetzt wurden. Ein Mitarbeiter der Firma erklärt, würde man die bisher verkauften Kaffeesticks mit einer Länge von 16 Zentimetern in einer Reihe nebeneinanderlegen, würde die ganze Länge 77 Umdrehungen der Erde entsprechen.

Bereits im ersten Monat nach der Markteinführung erzielte der Hersteller mit diesem Produkt einen Umsatz in Höhe von 10 Milliarden Won und im ersten Jahr einen Umsatz in Höhe von 100 Milliarden Won. Nach dem Marktforschungsinstitut Nielson Korea registrierte die Marke bereits im ersten Jahr nach der Markteinführung einen Anteil von rund 10 Prozent und sorgte auf dem einheimischen Markt für Kaffeesticks mit einem Umfang in Höhe von 1,2 Billionen Won für einen Umbruch. 2017 stieg der Marktanteil von Maxim White Gold bis auf fast 20 Prozent.