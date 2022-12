Wochenendausflug nach Asan

ⓒ ASAN-SI

Sind Sie wie wir auch müde und gestresst von der Arbeit und haben angespannte Muskeln auch wegen des plötzlich kalten Wetters? Dann wäre ein kurzes, erholsames Wochenende an den heißen Quellen mit ihren Thermalbädern vielleicht die richtige Lösung! Landesweit gibt es mehrere Städte, wo man das Baden in den heißen Quellen genießen kann, und dazu gehört zum Beispiel auch die Stadt Asan in der Provinz Süd-Chungcheong.