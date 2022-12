Der Kavalier und das Fräulein (1) 왜 이렇게 삐딱선이야

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „왜 이렇게 삐딱선이야; wae ireoke ppittakseoniya“

Deutsch: „Warum nimmst du dir selbst alles so krumm?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





왜 Fragewort für „warum“

이렇- Verbstamm des Verbs 이렇다 für „so sein“

-게 Verbendung zur Bildung von Adverbien aus Verben

삐딱선 Nomen für „eine negative Einstellung/Betrachtungsweise“

이- Stamm des Verbs 이다 für „sein“

-야 nicht-höfliche Aussagen-/Frageendung





Der Ausdruck „왜 이렇게 삐딱선이야“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Warum bist du so negativ/übel gestimmt?“. Das Nomen „삐딱선“ lässt sich wortwörtlich mit „schräge Linie“ übersetzen und steht für jemanden, der meist übel gelaunt alles, was ihm gesagt oder getan wird, negativ aufnimmt und bockig seine Unzufriedenheit deutlich macht. Der Sprecher weist also diese Person mit dem Ausdruck darauf hin, dass sie gerade unnötig empfindlich und negativ auf alles reagiert, obwohl das von den Anderen doch gar nicht so gemeint war, und möchte den Grund für sein Verhalten wissen. Entsprechend könnte man den Ausdruck auf Deutsch mit „Warum nimmst du dir selbst alles so krumm?“ übersetzen.





Ergänzungen

사춘기: Nomen für „Pubertät“