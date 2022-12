Südkorea sorgt mit Achtelfinal-Einzug bei Katar-WM für Erstaunen

ⓒ YONHAP News

Südkoreas Einzug ins Achtelfinale der WM hatte bei Fußballfans weltweit für große Begeisterung und Erstaunen gesorgt. Medien würdigten den 2:1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den Favoriten Portugal als starke Leistung.





Die Nachrichtenagentur AP schrieb, dass Südkorea dank der höheren Anzahl der geschossenen Tore Uruguay auf den dritten Platz verdrängte und ins Achtelfinale vorstieß, sei eines der packendsten Gruppenfinals in der 92-jährigen WM Geschichte. Nachdem das Spiel Uruguay gegen Ghana abgepfiffen worden war und Südkorea als Gruppenzweiter festgestanden hatte, umarmten sich die südkoreanischen Spieler auf dem Spielfeld und brachten ihre überschwängliche Freude zum Ausdruck, so AP.





BBC berichtete nach dem Führungstreffer durch Portugal, dass Südkorea einen schlechten Start erwischt habe. Nach dem Ausgleich und dem späten Siegtreffer lobte der Sender, die südkoreanische Mannschaft habe trotz ungünstiger Ausgangslage ein Happy End ermöglicht.





Die Medien beleuchteten die Stärken der südkoreanischen Nationalspieler und brachten vor allem Kapitän Son Heung-min großes Interesse entgegen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass Son Heung-min wegen einer Gesichtsverletzung nicht das Beste aus sich herausholen konnte, jedoch das entscheidende Tor auf wunderbare Weise vorbereitet habe.





Reuters schrieb, dass Son Heung-min keinen Gedanken daran verschwenden werde, bei der WM selbst noch keinen Treffer erzielt zu haben. Grund sei, dass seine Mannschaft auf dramatische Weise das Achtelfinale erreicht habe. Weiter hieß es, Son Heung-min habe den Geist der WM 2002 geweckt, als Südkorea es bis ins Halbfinale schaffte. Mit einer für Koreaner kennzeichnenden Energie und Zähigkeit habe er ein Spiel abgeliefert, das nichts zu wünschen übrig lasse.





Die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtete darüber, wie Son Heung-min gleich nach dem Abpfiff des Spiels gegen Portugal seine Maske abnahm und erleichtert auf den Rasen warf. AP und The Guardian berichteten ausführlich über die Leistung von Hwang Hee-chan, der mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den 2:1-Sieg gegen Portugal besiegelt hatte.





Der Cheftrainer der südkoreanischen Nationalmannschaft Paulo Bento sagte bei der offiziellen Pressekonferenz am Sonntag im Medienzentrum in Doha, Südkorea habe ungeachtet des Ausgangs des Spiels gegen Brasilien, sein Ziel für die WM in Katar, den Einzug in die K.-o.-Runde erreicht und habe nichts mehr zu verlieren.





Bento sagte, dass er ein Realist sei und wisse, dass Brasilien schwer zu besiegen sei. Im Fußball sei aber alles möglich. Die südkoreanische Nationalmannschaft habe nach Erreichen ihres Ziels nichts mehr zu verlieren und werde bis zum letzten Moment um den Sieg kämpfen. Der Cheftrainer wies auch darauf hin, dass Brasilien dank einer Rotation in der Startelf gegen Kamerun die besten Spieler schonen konnte, während sich die südkoreanischen Spieler gegen Portugal völlig verausgabt hatten. Er vertraue jedoch auf den starken Willen und die Leidenschaft seiner Spieler, mit der sie auch Portugal besiegt haben.