Eisschnellläuferin Kim Min-sun siegt Vier-Kontinente-Meisterschaften zweifach

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften zweifach gewonnen. Nach ihrem Sieg über 500 Meter konnte sie auch über 1000 Meter triumphieren.





Bei dem Turnier im kanadischen Quebec schaffte sie die 1000-Meter-Strecke als erste in 1:16,066 Minuten. Kim war in Gruppe acht auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 200 Meter absolvierte sie als Zweite in 17,97 Sekunden. Dann erhöhte sie ihr Tempo und absolvierte den 600-Meter-Abschnitt mit 45,74 Sekunden am schnellsten. Mit deutlichem Vorsprung von 0,125 Sekunden kam sie vor der Zweiten Yekaterina Aydova aus Kasachstan als Erste ins Ziel.





Kim Min-sun ist nach Lee Sang-hwa der neue Star des koreanischen Eisschnelllaufs. In der laufenden Saison ist sie bei internationalen Turnieren äußerst erfolgreich. Beim ersten und zweiten Weltcup sicherte sie sich die Podestplätze über 500 und 1000 Meter.





Die südkoreanischen Männer belegten bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften in der Mannschaftsverfolgung den ersten Platz mit einer Zeit von 3:47,172 Minuten. Chung Jae-won gewann zweifach, sowohl in der Mannschaftsverfolgung als auch im Massenstart.





Im Einzel wurde Park Sung-hun über 1000 Meter Zweiter, Kim Tae-yun folgte auf dem dritten Platz.