Kimjang für das Teilen mit bedürftigen Mitmenschen

Kimchi ist eines der bekanntesten Elemente der koreanischen Küche. Mit dem Beginn des Winters ist wieder die Zeit für Kimjang gekommen. In vielen koreanischen Familien ist man derzeit vollauf damit beschäftigt, den Kimchi-Vorrat für den Winter einzulegen. Doch beim Kimjang geht es um viel mehr als das Einlegen: die ganze Familie und auch Nachbarn kommen zusammen, um gemeinsam Kimchi zuzubereiten. So bietet sich die Möglichkeit, einander zu helfen und eine bessere Beziehung zu den Nachbarn aufzubauen. Dieser kollektive Brauch wird in heutigen Zeiten gepflegt, um gemeinsam große Mengen Kimchi für bedürftige Mitmenschen herzustellen. In einer Fachschule für angehende Köche fand neulich eine solche Kimjang-Veranstaltung des Teilens statt.