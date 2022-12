Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, NAVER

Das koreanische Internetportal Naver hat am 5. Dezember seine Seite für die Jahresbilanz der Service-Nutzungsdaten 2022 veröffentlicht. Daraus kann man unter anderem erfahren, welche Suchwörter die Nutzer des Portals in diesem Jahr am häufigsten eingegeben haben. Das Fernsehdrama, das in diesem Jahr die Nutzer auf Naver Mobile am meisten als Suchwort eingegeben haben, war „Extraordinary Attorney Woo“ des Kabelsenders ENA.

Das am häufigsten gesuchte Gericht war Malatang, ein scharfer chinesischer Eintopf. Das meistgesuchte Auslandsreiseziel war Japan. Die Ausstellung, für die sich die Naver-Nutzer am meisten interessiert haben, war die Lee Geon-hee-Kollektion im Nationalen Museum der zeitgenössischen Kunst MMCA, es handelte sich um die Ausstellung der Kunstsammlung des verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden der Unternehmensgruppe Samsung. Die Prüfung, die als Suchwort am häufigsten eingegeben wurde, war der Englischtest TOEIC.

Naver erklärte, dass diese Suchwörter mehr als eine Million Mal eingetippt wurden, aber die genaue Anzahl wurde nicht angegeben. Auf der Seite zur Jahresbilanz wurde auch eine einseitige Zusammenfassung der Nachrichtennutzungsmenge der einzelnen Nutzer und ihrer Servicenutzungsdaten veröffentlicht. Die Nutzer haben in diesem Jahr jede Woche durchschnittlich 34 Minuten lang 26 Nachrichten bei dem Naver-Nachrichtenservice gelesen.

Die drei beliebtesten Kategorien im Service Naver-Shopping waren der Reihe nach Mundschutzmasken, Küchenutensilien und Nahrungsergänzungsmittel. Die Nutzer haben auf der App Naver Map durchschnittlich 38 Restaurants und Cafés pro Kopf als besuchenswerte Orte markiert. Der dafür am häufigsten markierte Stadtteil war Shinsa-dong im Stadtviertel Gangnam-gu. Naver will in der nächsten Zeit der Reihe nach verschiedene Bilanz-Seiten veröffentlichen, die anhand der in diesem Jahr gesammelten Daten einen Rückblick auf 2022 ermöglichen.





Die Fußball-WM 2022 in Katar, die nun in ihrer heißen Phase steckt, ist eine der größten Sportveranstaltungen der Welt. Deren Einfluss verdeutlicht die große Zahl der Zuschauer, die das Sportfest am Fernseher oder mithilfe verschiedenster OTT-Dienste und Mobile-Lösungen verfolgen. Das Interesse der Netzbürger weckte nun die Einschaltquote für die WM-Spiele und auch die Frage, ob die WM 2022 in Katar bei der Einschaltquote die Zahlen der bisherigen Weltmeisterschaften übertreffen wird.

Die WM in Katar hat hinsichtlich der Einschaltquote bereits die vergangene WM 2018 in Russland übertroffen. Die FIFA rechnete bereits im vergangenen Mai damit, dass die diesmalige WM insgesamt über 5 Milliarden Zuschauer verzeichnen werde. Bei der WM 2018 in Russland betrug diese Zahl 3,56 Milliarden. Die gesamte Fernsehzuschauerzahl bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio belief sich auf 3,05 Milliarden und bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking fieberten 2,01 Milliarden Menschen am Fernseher mit.

Allein das Eröffnungsspiel der WM zwischen Katar und Ecuador wurde gleichzeitig von bis zu 3,6 Millionen Menschen angesehen. Diese Zahl entspricht verglichen mit der vorigen WM vor vier Jahren einer Steigerung um 109 Prozent. Auch die Zahl der Fernsehzuschauer in England, Italien, Kolumbien und Brasilien ist verglichen mit vier Jahren zuvor gestiegen. Dies wird damit interpretiert, dass die diesmalige WM die erste WM ist, die im Winter und im Nahen Osten ausgetragen wird, und auch, dass die Wege, über die man die Spiele verfolgen kann, mit Streaming- und Mobile-Diensten vielfältiger geworden sind.

Laut dem koreanischen Internetportal Naver beträgt die angehäufte Zahl der Zuschauer, die über Naver das Achtelfinalspiel zwischen Südkorea und Brasilien verfolgt haben, rund 7,7 Millionen. Die Zahl der Menschen, die gleichzeitig bei dem Dienst eingeloggt waren, liegt in der Spitze bei etwa 1,6 Millionen. Das letzte Gruppenspiel Südkoreas gegen Portugal wurde bisher von insgesamt 11,5 Millionen und gleichzeitig von bis zu 2,2 Millionen Menschen angesehen. Diese hohe Zuschauerzahl beim Portal Naver ist auch auf Chat-Dienste wie Open-Talk zurückzuführen, an denen die Zuschauer sich mit Kommentaren beteiligen können.





Die südkoreanische Nationalelf hat das Achtelfinalspiel gegen Brasilien verloren und ist wieder in Südkorea eingetroffen. Die südkoreanischen Fußballfans waren aber glücklich, die drei Gruppenspiele und den dramatischen Einzug der Nationalelf in das Achtelfinale erlebt zu haben. Bei A-Länderspielen der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft zieht die südkoreanische Anfeuerungstruppe namens Red Devils mit ihren leidenschaftlichen Anfeuerungsaktivitäten große Aufmerksamkeit auf sich. So war es auch bei der diesmaligen WM.

Diesmal konnte man unter den südkoreanischen Fußballfans, die vor Ort die Nationalelf unterstützten und anfeuerten, viele Menschen sehen, die wie der südkoreanische Kapitän Son Heung-min eine schwarze Gesichtsmaske trugen. Der südkoreanische Tottenham-Star und Torjäger hatte sich Anfang November im Champions-League-Spiel gegen Marseille eine Gesichtsverletzung zugezogen.

Er zog sich bei einem Zusammenstoß mit einem gegnerischen Spieler eine Augenhöhlenfraktur zu und wurde operiert. Um die Gesichtsknochen vor Stößen zu schützen und das Risiko einer weiteren Verletzung zu minimieren, trug er bei den WM-Spielen die schwarze Gesichtsmaske. Um ihren Star bei der WM zu unterstützen, trugen viele koreanische Fans eine ähnliche schwarze Gesichtsmaske. Im Online-Raum erfreute sich die Son Heung-min-Gesichtsmaske als Fanartikel großer Beliebtheit.

Während der Spiele der koreanischen Nationalelf konnte man im Online-Kaufhaus Naver Shopping über 700 Angebote finden, wenn man in das Suchfenster Son Heung-min-Maske eingab. Es gab auch Fans, die mithilfe eines 3D-Druckers oder mit einer gewöhnlichen schwarzen Mundschutzmaske ihre eigene schwarze Gesichtsmaske herstellten. In sozialen Netzwerken wie bei Instagram waren viele Fotos von Fans mit einer solchen Maske zu finden.