Koreas traditionelle Unterhaltungskünstlerinnen Gisaeng

Gisaeng war ein spezieller Berufsweg für Frauen in der Joseon-Ära. Sie waren beim Staat angestellt und gehörten damit gewissermaßen zu den Beamten. Doch in Wirklichkeit waren sie Nobi노비, also Dienstpersonal, und damit Teil der untersten Schicht. Gleichzeitig mussten sie aber mit den adligen Yangban 양반 interagieren und daher Poesie, Malen, Gesang und Tanz lernen. Sie waren also auch äußerst talentierte Künstlerinnen.





Die berühmteste Gisaeng in Korea hieß Hwang Jin-i황진이. Selbst nach heutigen Maßstäben war sie eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Sie soll freiwillig den Weg einer Gisaeng gewählt haben, nachdem ein junger Mann, dessen Liebe sie nicht erwiderte, an einem gebrochenen Herz starb. Sie war eine talentierte Dichterin und spielte die Geomungo. Eines ihrer Gedichte wird noch heute als ein Lied gesungen, und es geht so:





Byeokgyesu벽계수 von Cheongsanri청산리, sei nicht stolz darauf, dass du schnell fließt.

Wenn du erst das Meer erreicht hast, ist es schwierig umzukehren.

Wie wäre es also mit einer Pause, während der helle Mond hoch über dem Berg steht.





Das Wort „Byeokgyesu“ in dem Lied bedeutet „klares Wasser im Tal“, aber es war auch der Name eines Seonbi선비, also eines Schülers des Konfuzianismus, der von Hwang Jin-i besessen war. Er wollte die berühmte Gisaeng kennenlernen, aber sie war eine stolze Frau, die sich nicht mit jedem Mann abgab. Also fragte Byeok Gye-su einen seiner Freunde, wie er sie wohl kennenlernen könnte, und dieser Freund schlug ihm vor, in ihrem Lieblingspavillon auf der Geomungo zu spielen. Wenn sie dann käme und ihn für seine Spielkünste lobte, solle er sie ignorieren und einfach gehen. Byeok Gye-su folgte dem Rat. Doch dann rezitierte Hwang Jin-i dieses Gedicht, gerade als er gehen wollte, und er war so überrascht, dass er vom Pferd fiel. Das Gedicht legte nahe, dass sie bereits wusste, wer er war, und mehr Zeit mit ihm verbringen wollte. Denn „heller Mond“ heißt auf Koreanisch „Myeongwol명월“, was ihr Künstlername war.





Hwang Jin-i lebte in Gaeseong개성 im heutigen Nordkorea. Eine weitere Gisaeng, die sich einen Namen als große Dichterin machte, war Maechang aus Buan 부안 in der südlichen Provinz Jeollabuk-do전라북도. Maechang war eng befreundet mit Heo Gyun허균, dem Autor des Klassikers „Die Geschichte von Hong Gil-dong“. Eines Tages hörte Heo Gyun das Gerücht, dass Maechang jede Nacht auf der Geomungo spielte und traurige Lieder sang, nachdem sie sich von ihrem Geliebten getrennt hatte. Daraufhin schickte er ihr einen Brief, in dem die folgenden Zeilen standen:





Ich habe gehört, dass du im Mondschein die Geomungo gespielt und gesungen hast. Warum hast du dir nicht einen einsamen Ort dafür gesucht, wo niemand dich sieht? Die Leute machen sich lustig über dich, weil du in der Öffentlichkeit singst. Sie denken vermutlich, dass du wegen mir weinst, was ich als sehr ungerecht empfinde.





Dieser Brief von ihrem lieben Freund brachte Maechang sicher zum Lächeln.





Als letztes möchten wir noch eine Gisaeng namens Gyeseom계섬 vorstellen. Sie war dafür bekannt, dass sie eine sehr harte und prinzipientreue Person war. Als einer ihrer Stammkunden, der sie zehn Jahre lang unterstützt hatte, eine unangemessene Bemerkung machte, verabschiedete sie sich einfach und ging, und das war das Ende dieser langen Beziehung. Danach nahm ein Yangban mit dem Namen Lee Jeong-bo이정보 sie auf und half ihr, Gesangsunterricht bei einem guten Lehrer zu nehmen. Als Lee verstarb, verkaufte sie all ihre Besitztümer und zog in ein kleines Dorf in Gangwon-do, wo sie tagsüber auf dem Feld arbeitete und nachts buddhistische Schriften rezitierte. Kein Mann konnte diese Frau davon überzeugen, etwas anderes zu tun.





