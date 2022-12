Südkorea und Vietnam einigen sich bei Gipfel auf engere Zusammenarbeit

ⓒYONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein vietnamesischer Amtskollege Nguyen Xuan Phuc haben sich am Montag zu einem Spitzengespräch getroffen und darauf geeinigt, die Beziehungen beider Länder auf das Niveau einer umfassenden strategischen Partnerschaft auszuweiten.





Der Besuch des vietnamesischen Staatspräsidenten in Südkorea erfolgte anlässlich des 30. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern.





Beide Staatsoberhäupter einigten sich darauf, die bisherige strategische Partnerschaft zu einer umfassenden und strategischen Partnerschaft zu entwickeln. Im Anschluss an die Gespräche gaben sie eine gemeinsame Erklärung zu konkreten vereinbarten Punkten bekannt. Beide Seiten kamen auch überein, die Kooperation bei Lieferketten für Metalle wie Seltene Erden sowie die Zusammenarbeit in der Spitzenindustrie zu verstärken. Vietnam verfügt über die weltweit zweitgrößten Reserven an Seltenen Erden.





Bei dem Spitzentreffen wurden neun Kooperationsabkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet. Es wurde zudem vereinbart, den Personenaustausch und den Austausch in den Bereichen Bildung und Kultur zu fördern.





Die Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam haben sich in den 30 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sprunghaft entwickelt. Vietnam ist mittlerweile nach China und den USA der drittwichtigste Handelspartner Südkoreas. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern ist in den vergangenen 30 Jahren um das 140-Fache gewachsen. Vietnam ist als zentrales Land des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN) für Südkorea ein wichtiges Bindeglied für den Schulterschluss mit den ASEAN-Staaten.





Präsident Yoon Suk Yeol sagte zum Auftakt des Spitzengesprächs, beide Länder hätten in den letzten 30 Jahren eine vorbildhafte Beziehung der Co-Existenz und der Zusammenarbeit aufgebaut. Die gemeinsamen Bemühungen um Frieden und Wohlstand in der Region seien in der sich schnell wandelnden internationalen Ordnung für beide Länder von Nutzen.





Der vietnamesiche Präsident sagte, Vietnam habe in seiner Außenpolitik durchgehend großen Wert auf die Beziehung mit Südkorea gelegt. Er schlug vor, die Kooperation zwischen beiden Ländern für Wohlstand und Frieden in der Region und den Weltfrieden auszubauen.