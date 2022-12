Südkorea im Achtelfinale der Fußball-WM nach Niederlage gegen Brasilien ausgeschieden

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar im Achtelfinale nach einer Niederlage gegen Brasilien ausgeschieden. Die Spieler beeindruckten jedoch mit einem temporeichen Spiel, Leidenschaft und Einsatz und lassen auf ein noch besseres Abschneiden in vier Jahren hoffen.





Die Nationalmannschaft hatte in der Gruppenphase starken Mannschaften Paroli geboten und durch ein offensives Spiel ihr Ziel erreicht, ins Achtelfinale einzuziehen. Für diese Leistung wurde ihr große Anerkennung gezollt.





Mit einem dramatischen Sieg gegen den letzten Gruppengegner Portugal war die Mannschaft erstmals nach 12 Jahren in die K.-o.-Runde einer WM eingezogen. Gegen Portugal kassierte Südkorea bereits in der 5. Spielminute einen Treffer. In der 27. Minute traf dann Kim Young-gwon zum Ausgleich. Hwang Hee-chan brachte in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:1 Südkorea auf die Siegerstraße. Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage lag die südkoreanische Mannschaft gleichauf mit Uruguay, konnte jedoch dank der höheren Anzahl der geschossenen Tore als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen.





Südkoreas Fußball ist noch zu schwach, um sich mit den großen Fußball-Nationen messen zu können. Bei WM-Turnieren wurde daher auf eine Mauertaktik und Konter gesetzt. Diese Spielweise brachte der südkoreanischen Mannschaft bei der WM 2018 in Russland aber schwere Niederlagen ein. Südkorea verlor gegen Schweden und Mexiko und schied in der Gruppenphase aus.





Paulo Bento, der daraufhin zum Cheftrainer berufen wurde, führte einen sogenannten „Build-Up-Fußball“ ein, der darauf abzielt, durch eine starke Offensive und Passspiel mehr Ballbesitz zu haben und zu Angriffen zu kommen. Seine Spieltaktik bewährte sich bei der WM in Katar dank vortrefflichen Offensivspielern wie Son Heung-min.





Die Entdeckung von Spielern wie Lee Kang-in, Cho Gue-sung und Paik Seung-ho, die die Nachfolge von Son Heung-min antreten werden, ist ebenfalls eine positive Entwicklung für den südkoreanischen Fußball, die bei der diesmaligen WM deutlich wurde.