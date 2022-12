Aufhebung der Maskenpflicht im Innenraum im Gespräch

ⓒYONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die Möglichkeit der Aufhebung der Maskenpflicht im Innenraum zur Sprache gebracht.





Han teilte am Dienstag bei einem Gespräch mit den Medien mit, dass er bereits im September den zuständigen Stellen angeordnet habe, die Angelegenheit im Sinne einer Vorbereitung auf eine Aufhebung der Maskenpflicht zu überprüfen. Laut Experten wiesen Indikatoren darauf hin, dass die Bedingungen für eine Aufhebung der Maskenpflicht Ende Januar gegeben sein werden.





Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), Peck Kyong-ran, nannte am Mittwoch den Januar oder spätestens März nächsten Jahres als angemessenen Zeitpunkt für eine Lockerung. Es werde erwogen, das Tragen einer Mundschutzmaske für den Infektionsschutz gegen das Coronavirus schrittweise auf das Niveau einer Empfehlung herabzustufen und die Bürger selbst darüber entscheiden zu lassen.





Unterdessen unternehmen kommunale Einheiten eigenständig Schritte für eine Aufhebung der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Die Stadt Daejon informierte das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen in einem Schreiben über ihr Vorhaben, per Verwaltungsanordnung die Maskenpflicht im Innenraum eigentändig aufzuheben, sollte bis zum 15. Dezember die Regierung keine entsprechende Entscheidung fällen.





Auch die Provinz Süd-Chungcheong brachte am Montag die Meinung vor, dass die Regierung eine Aufhebung der Maskenpflicht wohlwollend prüfen müsse, ansonsten werde die Provinz eigenständig darüber entscheiden.





Die Seuchenschutzbehörde stellte klar, dass Gebietskörperschaften nicht dazu befugt seien, von sich aus Maßnahmen für eine Lockerung von Seuchenschutzvorschriften zu treffen. Es sei lediglich eine Anpassung nach vorheriger Absprache mit den zuständigen zentralen Stellen möglich.





Experten sind der Meinung, dass ein geschlossenes Vorgehen auf Ebene der Regierung wünschenswert sei. Die derzeitige Corona-Lage sei instabil und es sei noch verfrüht, zu beurteilen, ob es im Winter eine neue Infektionswelle geben werde.