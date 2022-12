Im Stehen Espresso trinken

ⓒ Getty Images Bank

Laut einem Trendbericht für das Jahr 2022 gehören die sogenannten „Standing Bars“ zu den wichtigsten Schlüsselwörtern des Jahres. Mit dem Begriff „Standing Bar“ sind einfach Lokale gemeint, die über gar keine oder kaum Sitzplätze verfügen und deren Mitarbeiter die Getränke bzw. das Essen an der Theke zubereiten. Die verbreitetsten Formen einer Standing Bar sind die sogenannten „Espresso Bars“. Wir man schon am Namen erkennen kann, spezialisiert sich eine Espresso Bar auf Espressos, meistens gibt es sogar auch nichts anderes. Das an sich ist schon eine Neuerung, da die meisten Koreaner am liebsten die Kaffee-Variante Americano – und das vorzugsweise kalt - trinken.