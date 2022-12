Chinesin bekam dank ihres vor drei Jahren gestorbenen Mannes Nierentransplantation

ⓒ Getty Images Bank

Bei einer 36-jährigen Chinesin in Hangzhou in der Provinz Zhejiang im Osten Chinas wurde kürzlich ein akutes Nierenversagen festgestellt. Der Arzt sagte, dass sie gewöhnlich zweieinhalb Jahre warten müsse, bis sie eine Spenderniere bekommen kann. Bis dahin müsste sie sich drei Mal in der Woche einer Dialyse unterziehen. Die Frau war verzweifelt. Seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes vor drei Jahren zog sie allein ihre zwei Kinder auf und konnte nicht einfach dasitzen und auf eine Spenderniere warten. Sie war weder finanziell noch körperlich in der Lage, sich so lange einer Dialyse zu unterziehen.





Sie sagte der chinesischen Zeitung Qianjiang Evening News gegenüber, dass sie aber nicht aufgeben konnte, denn ihre zwei Kinder brauchten ihre Mutter unbedingt. Da bekam sie vom Krankenhaus die erfreuliche Nachricht, dass eine Niere gefunden worden sei und diese transplantiert werden kann. Erstaunlicherweise war dies ihrem verstorbenen Mann zu verdanken. Ihr Mann, der einen Schlaganfall hatte, hatte vor dem Tod in Organspenden eingewilligt, so dass vier Menschen dank seinen Organen ein neues Leben geschenkt bekamen.





Entsprechend der Vorschrift, dass man vorrangig Organspende-Empfänger werden kann, wenn es unter den Familienangehörigen einen Organspender gibt, konnte die Frau die Organtransplantation bekommen. Dank dieser Vorschrift brauchte sie auch nur einen kleinen Teil der Operationskosten zu zahlen. Ihr verstorbener Mann hat ihr das Leben gerettet, und für die zwei Kinder hinterließ der Vater damit ein großes Geschenk. Die Frau sagt, sie werde den Kindern später erzählen, dass ihr Vater vielen Menschen einschließlich ihrer Mutter das Leben gerettet habe.





Im konfuzianistischen China ist die Erkenntnis über freiwillige Organspenden nicht stark verbreitet. Die chinesische Regierung bestimmte den 11. Juni zum Tag der Organspende und führte stets eine Kampagne für die Organspende durch. Damit stieg die Zahl der in diesem Jahr bis Oktober durchgeführten Organtransplantationen in China verglichen mit dem Vorjahr um 9,18 Prozent auf 17.141.