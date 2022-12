Am 18. Januar 2023 kommen zwei koreanische Filme ins Kino

ⓒ Plus M Entertainment

Am 18. Januar 2023 feiern zwei koreanische Filme gleichzeitig ihren Kinostart.

Es ist einmal der Action-Krimi „The Point Man“ der Regisseurin Yim Soon-rye mit Hwang Jung-min und Hyun Bin in den Hauptrollen. Der Film basiert auf einer südkoreanischen Geiselkrise 2007 in Afghanistan und der anschließenden Rettungsaktion. Hwang Jung-min spielt einen Diplomaten, und Hyun Bin ist in der Rolle eines Agenten des nationalen Sicherheitsdienstes zu sehen.

Am selben Tag kommt auch der Film „Phantom“ unter der Regie von Lee Hae-young ins Kino. Der Film spielt im Jahr 1933, während der japanischen Kolonialherrschaft. Fünf Personen, die verdächtigt werden, ein Phantom genannter Spion einer antijapanischen Organisation im Generalgouvernement zu sein, werden in einem abgelegenen Hotel eingesperrt und verhört. Sie kämpfen gegen die Verdächtigungen, um sicher aus dem Hotel zu entkommen. Sol Kyung-gu, Lee Hanee, Park So-dam, Park Hae-soo, Seo Hyun-woo und Kim Dong-hee sind in den Hauptrollen zu sehen.