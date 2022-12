Historischer Thriller „The Night Owl“ bereits von mehr als 2,5 Millionen Menschen gesehen

ⓒ NEW

Der südkoreanische historische Thriller „The Night Owl“ des Regisseurs Ahn Tae-jin mit Yoo Hae-jin und Ryu Jun-yeol in den Hauptrollen behauptet bereits in der dritten Woche in Folge seine Spitzenposition in den Kino-Charts. Dabei hat der Film den US-amerikanischen Science-Fiction-Actionfilm „Black Panther: Wakanda Forever“ von den Marvel Studios, der zwei Wochen früher ins Kino kam, vom ersten Platz verdrängt. Am 11. Dezember, dem 19ten Tag nach seinem Kinostart, erreichte der koreanische Film in der Zuschauerzahl 2,52 Millionen und hat damit seine Gewinnschwelle von 2,1 Millionen Zuschauern bereits überschritten.

Der Film spielt in der Chosun-Zeit und handelt vom Geheimnis des Todes des Kronprinzen Sohyeon. Yoo Hae-jin spielt die Rolle von König Injo, dem Vater des Kronprinzen. Ryu Jun-yeol ist in der Rolle von Kyung-soo zu sehen, einem Akupunkteur, der lediglich im Dunkeln schwach sehen kann und als Zeuge versucht, die Wahrheit über den Tod des Kronprinzen aufzudecken.