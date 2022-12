Trot-Star Lim Young-woong gibt im Februar 2023 in den USA Konzert

ⓒ Mulgogimusic

Der südkoreanische Schlagersänger der Musikrichtung Trot Lim Young-woong wird am 11. und 12. Februar des nächsten Jahres im Dolby Theatre in Los Angeles Konzerte geben. Dies gab am 12. Dezember seine Managementagentur MulgogiMusic bekannt. Es wird sein erstes Konzert im Ausland sein. Davor wird der Sänger im Januar über den südkoreanischen OTT-Dienst Tving das VOD seiner nationalen Tournee veröffentlichen. Im März des nächsten Jahres wird die Kino-Version der Tournee-Aufzeichnung über die Multiplexkette CGV in der ganzen Welt vorgestellt. Lim hat am 10. und 11. Dezember nach seiner landesweiten Tournee durch sieben Städte in diesem Jahr als erster Trot-Sänger im Gocheok Sky Dome in Seoul Konzerte gegeben. Die zwei Konzerte wurden von insgesamt 36.000 Zuschauern besucht.