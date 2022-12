ⓒ YONHAP News

Eisschnellläuferin Kim Min-sun setzt ihre Goldjagd fort.

Beim dritten Weltcup im kanadischen Calgary gewann sie in der Division A über 500 Meter mit einer persönlichen Bestzeit von 36,97 Sekunden. Kim war in Gruppe acht auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 100 Meter absolvierte sie als Vierte in 10,46 Sekunden. Anschließend erhöhte sie ihr Tempo und schaffte es in 55,8 Sekunden um die Kurve.





Kim Min-sun kam als einzige Teilnehmerin des Wettbewerbs auf eine Zeit im 36-Sekunden-Bereich. Mit einer um 0,288 Sekunden verbesserten persönlichen Bestzeit verwies sie Vanessa Herzog aus Österreich auf den zweiten Platz. Sie ist die zweite südkoreanische Eisschnellläuferin nach Olympiasiegerin Lee Sang-hwa, welche die 500 Meter-Strecke in weniger als 37 Sekunden absolviert hat. Sie ist auch nahe daran, den von Lee Sang-hwa im Jahr 2013 aufgestellten Weltrekord von 36,36 Sekunden zu brechen.





Für den Sieg in Calgary wurden ihr 60 Weltcup-Punkte zugesprochen. Mit insgesamt 180 Punkten hat sie ihren Spitzenrang auf der Weltrangliste über 500 Meter verteidigt.





Bei den Männern schaffte es Kim Jun-ho knapp aufs Podest. Mit einer Zeit von 34,198 Sekunden belegte Kim den dritten Platz über 500 Meter. Vom Vierten Yuma Murakami aus Japan trennten ihn nur 0,002 Sekunden. Letzten Monat hatte er beim ersten Weltcup in Norwegen Murakami ebenfalls um 0,002 Sekunden geschlagen und war knapp auf den dritten Platz gekommen. Mit 124 Weltcup-Punkten ist Kim Weltranglistenvierter über 500 Meter.