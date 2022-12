Eistänzerin Lim Hannah holt an der Seite von Ye Quan Medaille bei Junior Grand Prix

ⓒ YONHAP News

Eistänzerin Lim Hannah hat mit ihrem Partner Ye Quan beim Junior Grand Prix Finale die erste Medaille im Eistanz für Südkorea gewonnen.





Das Paar erhielt für seine Darbietung im Kürtanz am Sonntag insgesamt 98,32 Punkte. Ihr Rhythmustanz wurde mit 64,21 Punkten bewertet. Mit einer Gesamtpunktzahl von 162,53 Punkten gewann es die Silbermedaille.





Lim Hannah wurde in Toronto geboren und ist dort aufgewachsen. Sie hat sowohl die südkoreanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Die Athletin ist mit dem Kanadier mit chinesischen Wurzeln Ye Quan seit 2019 ein Paar im Eistanzen. Seit Lim in der letzten Saison beschlossen hat, für Südkorea an den Start zu gehen, ist auch ihr Partner Ye Quan im südkoreanischen Nationalteam.





Als südkoreanische Auswahl debütierte das Paar im letzten Jahr beim Junior Grand Prix und gewann die Bronzemedaille. In der laufenden Saison belegten die beiden einmal den ersten und einmal den zweiten Platz und qualifizierten sich für das Junior Grand Prix Finale.





Im Eiskunstlauf-Einzel der Frauen sicherte sich Nachwuchshoffnung Shin Jia den zweiten Platz mit 200,32 Punkten. Kim Chae-yeon wurde mit 190,36 Punkten Dritte.