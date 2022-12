Erfolge für Südkorea beim Shorttrack-Weltcup, Snowboarder Lee Sang-ho mit Startschwierigkeiten

ⓒ YONHAP News

Auch im Shorttrack gab es Medaillen. Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Hong Kyung-hwan und Lim Yong-jing siegten beim dritten Weltcup im kasachischen Almaty in der gemischten Staffel über 2000 Meter mit 2:40,301 Minuten.





Hong Kyung-hwan konnte zweifach triumphieren. Im ersten Durchgang über 1.500 Meter siegte er mit einer Zeit von 2:13,570 Minuten.





Snowboarder Lee Sang-ho ist mittelmäßig in die neue Saison gestartet. Beim FIS Weltcup in Winterberg belegte er im Parallel-Slalom der Männer den neunten Platz.





Der Südkoreaner hatte den Tag davor die Vorrunde mit 1:11,39 Minuten im ersten und zweiten Durchlauf als Zweiter beendet. Im Achtelfinale unterlag er jedoch dem Schweizer Dario Caviezel und konnte nicht ins Viertelfinale einziehen. Den Wettbewerb gewann Alexander Payer aus Österreich.





Lee Sang-ho ist der erste Südkoreaner, der auf dem Snowboard einen Weltcup-Sieg feiern konnte. 2017 schaffte er es bei einem Weltcup in der Türkei aufs Siegertreppchen. Bei den Winter-Asienspielen 2017 in Sapporo gewann er zweifach. Bei den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann er als erster Südkoreaner eine olympische Medaille in einer Skidisziplin.





Lee Sang-ho stammt aus Jeongseon in der Provinz Gangwon. Weil es in seiner Nähe keinen Platz zum Snowboard-Fahren gab, übte er als Kind auf einem Chinakohl-Feld. Dies brachte ihm den Spitznamen „Baechu-Boy“, übersetzt „Chinakohl-Boy“, ein.