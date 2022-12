Ein Bühnenwerk, das in einem Theater im Seouler Viertel Daehakro aufgeführt wird, sorgt derzeit für Furore. Das Theaterstück „Kunst“ basiert auf dem Drama „Art“ der französischen Autorin Yasmina Reza. Es wurde 1994 in Paris aufgeführt und schnell zu einem Welterfolg. Heute zählt es zu den meistgespielten zeitgenössischen Komödien. In Korea haben sich das Bühnenstück mehr als 200.000 Menschen angesehen. Es handelt davon, dass die langjährige Freundschaft dreier Männer, Serge, Ivan und Marc, durch ein Bild auf die Probe gestellt wird.

Serge, hat ein abstraktes Bild auf weißem Grund mit weißen Streifen gekauft und einen hohen Preis dafür bezahlt. Marc ist entsetzt darüber und kritisiert seinen Freund mit scharfen Worten. Serge verteidigt seine Entscheidung. Für ihn ist das Bild Kunst. Ausgelöst durch eine weiße Leinwand kommt es zwischen den beiden Männern zu einem mitunter handgreiflichen Wortgefecht, das so weit geht, dass sie ihre Freundschaft hinterfragen.