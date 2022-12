Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ NEXON, NAVER Webtoon, Getty Images Bank

Viele Liebhaber von Online-Spielen, vor allem von Kart-Rennspielen, erreichte vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht. Ein langjähriges und beliebtes Kart-Rennspiel des südkoreanischen Computerspielentwicklers Nexon wird eingestellt. Am 11. Dezember wurde auf der offiziellen Homepage des Spiels KartRider offiziell mitgeteilt, dass für die Neuorientierung und Zukunft des geistigen Eigentums von KartRider der Service eingestellt wird.

Die Mitteilung wurde im Namen des Direktors des KartRider-Entwicklers Nitro Studio gemacht, das von Nexon für die Entwicklung der KartRider-Serie ins Leben gerufen wurde. Er meinte, er habe aus seiner Liebe für KartRider bei der Firma als Entwickler zu arbeiten begonnen und finde es daher besonders bedauerlich, die KartRider-Fans über die Einstellung des Service informieren zu müssen. Den genauen Termin für die Einstellung des Service wolle er am 5. Januar in einer Online-Livesendung bekannt geben.

KartRider kam im Juni 2004 auf den Markt und ist der erste Titel der legendären Kart-Rennserie von Nexon. Das Online-Rennspiel, bei dem sich niedliche Charaktere Kart-Rennen liefern, erfreute sich in Südkorea großer Beliebtheit und stieß auch in andere asiatische Regionen wie China, Taiwan und Hongkong vor. In den 18 Jahren seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel mehr als 380 Millionen Spieler begeistert.

Die Entscheidung für die Einstellung des Service erfolgte im Vorfeld der Markteinführung des neuen Spiels mit dem Namen KartRider: Drift im kommenden Januar. Es wird damit erklärt, dass der Serviceanbieter seine Kapazitäten auf das neue Spiel und die 2019 veröffentlichte Serie KartRider Rush+ fokussieren will. Viele Netzbürger bedauern, dass ein Online-Spiel, mit dem sie ihre Jugendzeit verbracht hatten, nun nicht mehr angeboten wird.





Wir befinden uns nun in der Zeit vieler Jahresabschlussfeiern, bei denen viel getrunken wird. Viele Menschen von heute achten auf eine gesunde Ernährung. Deshalb wollen viele auch beim Genussmittelkonsum möglichst ungesunde Substanzen vermeiden. Dies hat dazu geführt, dass nun nach Erfrischungsgetränken auch bei alkoholischen Getränken zuckerfreie Produkte in Mode sind.

Cola ohne Zucker ist bei vielen Verbrauchern schon Alltag geworden. Nun gibt es auch Soju ohne Zucker. Beim zuckerfreien Soju handelt es sich um ein Produkt, bei dem anstelle von Fruchtzucker Süßungsmittel wie Stevia und Erythrit benutzt wurden. Weil Soju ohne Zucker auch einen etwa 0,5 Prozent niedrigeren Alkoholgehalt hat, erfreut sich dieses Produkt bei vielen Menschen großer Beliebtheit.

Zero Zucker bedeutet aber nicht gleich Zero-Kalorien. Der gegenwärtig im Markt erhältliche Zero Sugar Soju habe etwa 90 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Wenn man eine Flasche zu 350 Millilitern trinkt, nimmt man insgesamt etwa 315 Kilokalorien zu sich. Verglichen mit einer Flasche gewöhnlichem Soju zu 360 Millilitern mit 408 Kilokalorien hat der Soju ohne Zucker zwar 90 Kilokalorien weniger. Das bedeutet aber nicht, dass man ihn ohne Bedenken trinken darf. Verglichen mit einer Schale gekochtem Reis mit 300 Kilokalorien hat eine Flasche Soju schon einen höheren Energiewert.

Soju trinkt man zudem selten allein, sondern zu verschiedenen leckeren Gerichten, so dass die eingenommenen Kalorien selbstverständlich deutlich höher ausfallen. Genauer gesagt, ist bei Soju wenig der Zucker, sondern der Alkohol das Problem. Der Zero Sugar Soju hat zwar einen etwas niedrigeren Alkoholgehalt als normaler Soju. Gewöhnliche Menschen können aber beim Trinken diesen Unterschied kaum wahrnehmen. Für die Gesundheit sollte man möglichst wenig trinken, sei es normaler Soju oder zuckerfreier Soju. Als Zuspeise zum Soju-Trinken wird Obst oder Gemüse empfohlen. Zudem soll man auch viel Wasser dazu trinken, so dass der Alkohol verdünnt werden kann.





In Südkorea läuft derzeit sehr erfolgreich eine Fernsehserie mit dem Titel „Reborn Rich“ . In diesem auf einem Web-Roman basierenden 16-teiligen Fernsehdrama, das am 18. November 2022 auf JTBC anlief und freitags bis sonntags um 22:30 Uhr läuft, spielen Song Joong-Ki, Lee Sung-min und Shin Hyun-bin die Hauptrollen.

Das Interesse der Netzbürger weckte nun die Nachricht, dass dank der globalen Beliebtheit dieser Serie auch die Webcomic-Version in den USA und Japan vorgestellt wird. Kürzlich gab Webtoon Entertainment, die US-Niederlassung von Naver Webtoon, über seine sozialen Netzwerke bekannt, dass die englische Übersetzung der Webcomicserie „Reborn Rich“ seit dem 8. Dezember in den USA angeboten wird.

In Japan wird die japanischsprachige Version seit dem 11. Dezember auf der Webcomic-Plattform Line Manga angeboten. Die Webcomic-Version von „Reborn Rich“ wurde zunächst ins Thailändische und Indonesische übersetzt und begann seit Anfang des vergangenen Monats über den Naver Webtoon Global Service thailändische und indonesische Leser anzusprechen. Bereits 25 Tage nach dem Service-Beginn gehörte sie im Webtoon-Ranking zur Spitzengruppe.

Naver Webtoon will künftig diese Webcomic-Serie in noch mehr Ländern vorstellen. Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass die Vorstellung der Webcomic-Serie im vergangenen September begann, erfolgt der Auslandsvorstoß dieser Serie sehr schnell. „Reborn Rich“ ist nun international erfolgreich. Der Webroman wurde vor vier Jahren abgeschlossen, und der Umsatz mit dem Webroman ist in den 10 Tagen vor und nach der Uraufführung der Fernsehserie um das 230-fache gestiegen. Im Inland hat die Zahl der Menschen, die das Webcomic-Werk als lesenswertes Werk registriert haben, die Marke von 100.000 überschritten. Im OTT-Dienst Rakuten Viki steht die Fernsehserie in mehr als 50 Ländern an erster Stelle.