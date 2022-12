Der koreanische Maskentanz Talchum

In der Joseon-Ära hatten die adligen Yangban große Macht. In einer Geschichte aus dieser Zeit mit dem Titel „Yangbanjeon양반전“ will ein reicher Mann gerne Yangban werden. Daraufhin wird ihm erzählt, wie die Yangban so sind:





Niemand würde es wagen, gegen mich aufzubegehren.

Selbst wenn ich mit dem Ochsen meines Nachbarn mein Land bearbeite

oder seine Arbeiter stehle und sie bei mir Unkraut jäten lasse.

Niemand würde es wagen, nachtragend zu sein.

Selbst wenn ich Lauge in seine Nase gieße, ihn an seinen Haaren ziehe oder seinen Bart ausrupfe.





Als er das hört, fragt sich der reiche Mann, ob er wirklich ein solcher Gauner werden möchte. Es war das letzte Mal, dass er den Wunsch äußerte, ein Yangban werden zu wollen.





Diese Geschichte ist natürlich stark überzeichnet, aber sie lässt erahnen, was einfache Menschen damals von den Yangban hielten. Und ein oder zwei Mal im Jahr bekamen sie die Gelegenheit, sich über die Adligen lustig zu machen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Die Rede ist vom Maskentanz, der aus Anlass des ersten Vollmondes im Jahr oder anderen Feiertagen abgehalten wurde. Beim Maskentanz gibt es immer ein Stück, in dem ein schlauer Dienstbote sein Unwesen mit den Herren spielt.





Talchum탈춤, wie der koreanische Maskentanz genannt wird, wurde vor zwei Wochen, am 30. November, in das Immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen. Damit hat Korea jetzt 22 immaterielle Kulturgüter, die von der UNESCO anerkannt wurden, von den Ahnenverehrungsriten und der zeremoniellen Musik des Jongmyo-Schreins, die 2001 aufgenommen wurden, bis zum Maskentanz von diesem Jahr. Besonders bekannte Tänze sind Bongsan talchum봉산탈춤 und Eunyul talchum은율탈춤 aus der Provinz Hwanghae-do und der Löwentanz aus Bukcheong북청 in der Provinz Hamgyeong-do, beide im heutigen Nordkorea. Außerdem Gwannogamyeongeuk관노가면극, ein Maskenspiel, das Bedienstete des Staates in der Gangwon-Provinz aufführten, und Songpa Sandaenori송파 산대놀이, welches normalerweise auf Marktplätzen und an Fähranlegern gezeigt wurde – überall, wo sich viele Menschen versammelten. Auch das Hahoe Byeolsingut Talnori하회별신굿탈놀이 aus Andong ist sehr bekannt. Hier ist nicht nur das Maskenspiel an sich als immaterielles Kulturgut anerkannt. Die Hahoe-Masken, die bei diesem Tanz verwendet werden, sind in Korea ebenfalls ein Nationalschatz. Durch die Netflix-Serie “Haus des Geldes – Korea” haben diese Masken vor kurzem sogar internationale Berühmtheit erlangt.





Jede Region hat ihren eigenen Stil des Maskentanzes mit typischen Charakteren und Masken, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Der Löwe zum Beispiel, obwohl er nicht in Korea heimisch ist, taucht in fast allen Maskentänzen auf. Die alten Koreaner glaubten, dass Löwen böse Geister vertrieben. Außerdem geht es in vielen Tänzen, wie wir vorhin schon beschrieben haben, darum, dass die Bediensteten sich über die adligen Yangban lustig machen. Es gibt auch eine typische Geschichte im Maskentanz, in dem ein Ehepaar nach langer Trennung wiedervereint wird. Doch der Mann hat in der Zwischenzeit eine junge Geliebte, und die ältere Frau stirbt schließlich, nachdem das Paar ihr das Leben schwer gemacht hat. Anstatt um seine Frau zu trauern, lebt der Mann daraufhin glücklich mit seiner Geliebten weiter.





Solche Themen wurden in der feudalistischen und patriarchalen Gesellschaft Joseons normalerweise nicht öffentlich angesprochen. Doch der Maskentanz nutzte Witz und Satire, um sie salonfähig zu machen. Selbst die Yangban unterstützten daher die Maskentanzkompanien finanziell, damit sie dem Volk halfen, ihre angestauten Frustrationen rauszulassen und Spaß zu haben.





Musik