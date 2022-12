Weihnachtsmärkte in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Weihnachten gilt in Südkorea nicht als zentrales Familienfest wie im Westen. Doch als Gelegenheit zum geselligen Zusammensein mit Freunden hat es sich längst fest etabliert. Insbesondere die Tradition, rechtzeitig Geschenke zu besorgen, wird von Kaufhäusern, Shopping-Malls und vielen anderen Geschäften durch aufwändige Leucht-Dekorationen eifrig befeuert, oft als „Christmas Shopping“ oder auch „Christmas Market“ bezeichnet. Doch nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause gibt es auch wieder authentische Weihnachtsmärkte, etwa an der deutschen Schule, dieses Jahr allerdings als reine schulinterne Veranstaltung, oder der europäische Weihnachtsmarkt in Seongbuk-dong, seit vielen Jahren vom Deutschen Alexander Kneider organisiert. Auch die internationale französische Schule hatte wieder einen „Marché de Noel“. Sprechen wir darüber!