Regierung erstellt erste Statistik zu einsamen Tod

Im vergangenen Jahr sind 3.378 Menschen in Korea eines einsamen Todes gestorben. In den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der einsam Verstorbenen um 40 Prozent.





Dies ergab eine Untersuchung des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt zum einsamen Tod 2022, dessen Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden.





Während des Zeitraums der Untersuchung nahm die Zahl der Menschen, die ohne Angehörige verstarben, jedes Jahr zu. Die jährliche Anstiegsquote betrug im Durchschnitt 8,8 Prozent.





Im vergangenen Jahr waren 29,6 Prozent der einsam Verstorbenen in ihren Fünfzigern, 29 Prozent waren in ihren Sechzigern. Über die Hälfte der einsam Verstorbenen waren Männer in ihren Fünfzigern und Sechzigern. Es stellte sich heraus, dass sich bei Männern dieses Alters die Lebensqualität aufgrund von tiefgreifenden Lebenseinschnitten wie Scheidung oder Arbeitslosigkeit oft dramatisch verschlechtert. Sie sind danach meist unfähig, ein geregeltes Leben zu führen, und vernachlässigen ihre Gesundheit.





Die Statistik wurde erstmals aufgrund des seit dem April letzten Jahres gültigen Gesetzes zur Prävention von und Umgang mit dem einsamen Tod auf Regierungsebene erhoben.





Die Untersuchungen werden regelmäßig in Abständen von fünf Jahren durchgeführt und sollen als Grundlage dienen, um Maßnahmen zur Verhinderung des vereinsamten Sterbens zu treffen. Die Ergebnisse der diesmaligen Untersuchung sollen der Erarbeitung eines ersten Rahmenplans für die Prävention von einsamen Toden dienen.





Bei der parlamentarischen Anhörung am Mittwoch wurden unter anderem die systematische Unterstützung von sozial isolierten Haushalten und die Kategorisierung von Risikogruppen als wichtige Aufgaben des ersten Rahmenplans vorgebracht. Experten waren sich einig, dass neben finanzieller Unterstützung die Verbindung zur Gesellschaft wiederhergestellt werden müsse, um einsames Sterben zu verhindern.